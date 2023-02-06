Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Как проходит проверка сотрудников полиции в Казахстане

6 Февраля 2023, 11:37
Как проходит проверка сотрудников полиции в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК рассказали о результатах проверок полицейских на добропорядочность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В январе на Коллегии МВД министр внутренних дел Марат Ахметжанов объявил о запуске пилотного проекта проверок сотрудников органов внутренних дел на добропорядочность. В ведомстве разработаны кейсы проверочных мероприятий, максимально приближенные к повседневным ситуациям в работе полицейских, варианты реагирования на них и критерии оценки действий проверяемых лиц. В первую очередь проверяют сотрудников и подразделения, которые ежедневно взаимодействуют и контактируют с населением», - сказала представитель МВД Шугыла Турдыбек на брифинге в МВД.

Как уточнила спикер, это сотрудники патрульной, ювенальной, миграционной полиции, участковые инспектора полиции, сотрудники модульных постов, фронт-офисов, дежурных частей.

На начальном этапе акцент сделан на проверку доброжелательности, тактичности обращения с гражданами и умении сотрудников оперативно реагировать на их обращения.

Также оцениваются все детали: внешний вид сотрудника, материально-техническое оснащение, целевое использование служебных планшетов, видеорегистраторов, жетонов, автотранспорта и другое.

В январе уже прошли проверки в департаментах полиции Астаны, Алматы, Алматинской, Карагандинской, Павлодарской областях и области Жетісу.

«Несмотря на короткий срок с момента запуска проекта, результаты проверок уже показали свою эффективность. Если на начальном этапе в столичном гарнизоне отмечались факты некорректного обращения, медлительность и незаинтересованность при реагировании на жалобы и просьбы населения, а также некачественное оказание услуг, то после проверок ситуация заметно улучшилась. Обращения стали обслуживаться более оперативно, сотрудники стремились ответственно подходить к своей работе, корректно и вежливо отвечать, что соответствует принципам сервисной модели», - отметила представитель ведомства.

По ее словам, в январе значительно выросло количество привлеченных граждан за административные правонарушения, в том числе связанные с правилами дорожного движения.

Новости по теме
Рога сайги изъяли у сельчанина в Актюбинской области
Нарколабораторию на крыше многоэтажки обнаружили в ЗКО
Усилить меры по борьбе с киберпреступностью в Казахстане предложил сенатор
Теги:
Читайте также
Права иностранной компании нарушил жамбылский предприниматель
Рога сайги изъяли у сельчанина в Актюбинской области
Свыше 100 коррупционных преступлений выявили в Алматинской области
Нарколабораторию на крыше многоэтажки обнаружили в ЗКО
Усилить меры по борьбе с киберпреступностью в Казахстане предложил сенатор
Камеры видеонаблюдения во всех столичных школах подключены к ЦОУ
Ряд лиц отстранили от должностей из-за смерти солдата в Жамбылской области
Семь ложных сообщений о терроризме зарегистрировано с начала года в Казахстане
Новости партнеров
Популярное
1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
2 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
3 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
5 До трех котлов ежедневно выходят из строя на ТЭЦ в Экибастузе – Роман Скляр

Лента новостей