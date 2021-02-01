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    10:17, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    Как проходит процедура вакцинации против коронавируса, рассказал Ерлан Киясов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе получения вакцины против коронавируса главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов рассказал журналистам о том, как он себя чувствует и как проходит эта процедура. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Никаких некомфортных ощущений я не испытываю. При получении вакцины, в первую очередь, осуществляется осмотр пациента, в ходе которого снимается анамнез (опрос, где спрашивают о самочувствии, есть ли у вас какие-то аллергические реагирования). Также врачи спрашивали о перенесенных заболеваниях. Непосредственно проводится замер температуры, давления, осмотр зева. После этого, когда человек допускается к проведению вакцинации врачом участковым, проводится ознакомление, дается информационное согласие, с которым ознакамливается пациент», - сказал журналистам Ерлан Киясов.

    Главный государственный санитарный врач отметил, что в случае добровольного информационного согласия, пациент подписывает документ.

    «Если пациент согласен со всеми процедурами, которые должен исполнять, он подписывает согласие. Это обязательство о том, что и во второй раз он должен будет прийти, потому что вакцина двухэтапная. Вторая доза осуществляется через 21 день», - пояснил он.

    Сегодня, 1 февраля, в Казахстане начался первый этап вакцинациии против коронавируса. В числе первых, кто получил вакцину от коронавируса, оказалось руководство Министерства здравоохранения РК в лице главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова и вице-министра здравоохранения Ажар Гиният.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Минздрав РК
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