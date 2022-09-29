Как проходит призывная кампания в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Осенняя призывная кампания проходит в Жамбылской области. Из региона на срочную службу должны отправиться 1290 жамбылских юношей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов ознакомился с работой департамента обороны.

На призывном пункте глава региона побеседовал с призывниками перед отправкой в воинские части, в которых им предстоит проходить срочную службу. Нуржан Нуржигитов пожелал юношам успехов в воинской службе и подчеркнул, что защита Родины - долг каждого гражданина.

«Наши предки веками боролись за независимость. Наша же задача - оберегать ее и укреплять. Верю, что вы безукоризненно выполните свои воинские обязанности, достойно преодолеете тяготы и лишения военной службы и выполните долг перед Отечеством», - сказал он.

Накануне итоги весеннего призыва на срочную воинскую службу и ход осеннего призыва обсуждали на совещании в облакимате с участием первого заместителя акима Жамбылской области Нуржана Календерова.

«Задачи, поставленные Генеральным штабом Вооруженных Сил Республики Казахстан, выполнены в полном объеме, - сообщил начальник департамента по делам обороны Жамбылской области полковник Нурбол Зейнелов. - Отправка команд произведена в установленные сроки, планы призыва и комплектование выполнены всеми отделами по делам обороны».

Высокие показатели работы отмечаются и при призыве граждан некоренной национальности. После известных событий в Кордайском районе данному аспекту уделяется особое внимание, отметил спикер.

В ходе обсуждения призыва граждан на срочную воинскую службу выступающие отметили, что основными причинами уклонения от воинской службы являются низкая гражданская и социальная ответственность призывной молодежи, отсутствие интересов к перспективе государственной службы, незнание государственного языка, неполное среднее образование. Но самая главная причина - страх и боязнь неуставных взаимоотношений.

Необходимо довести до каждого призывника, что служба в армии - не повинность и не тяжкое бремя, а долг. Стоит задача восстановить былое военно-патриотическое воспитание, заниматься идеологическим воспитанием молодежи, подчеркивалось на совещании.

На совещании также выступили помощник акима области - руководитель отдела по мобилизационной подготовке и региональной обороне Ермек Абдуллаев, заместитель руководителя управления здравоохранения акимата области Лаура Отарбай, заместитель начальника местной полицейской службы департамента полиции Серик Алдибеков, первый заместитель начальника департамента Пограничной службы КНБ РК по Жамбылской области Даулет Абсаматов, заместитель начальника штаба в/ч 5513 Национальной гвардии РК Алишер Дуйсенов, заместитель начальника департамента организационной и мобилизационной работы Генерального штаба Министерства обороны РК Рустам Акбаров.

По информации департамента обороны, приписка граждан к призывным участкам проводится на основании статьи 16 Закона РК «О воинской службе и статусе военнослужащих» и «Правил воинского учета военнообязанных и призывников» в РК». В этой работе принимают участие и другие государственные органы - акимы всех уровней, руководители организаций, в которых работают призывники, органы внутренних дел, органы записи актов гражданского состояния, органы дознания и предварительного следствия, суды, организации социальной защиты населения, здравоохранения.

Воинская служба является законодательно установленной обязанностью каждого молодого человека, а уклонение от ее прохождения предусматривает уголовную и административную ответственность.