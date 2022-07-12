12 Июля 2022 02:10

Как проходит прием документов в колледжи Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Как проходит прием документов в колледжи Акмолинской области на 2022-2023 учебный год, поделился заместитель руководителя управления образования региона Валерий Гамазов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации спикера, на 2022-2023 учебный год государственный образовательный заказ для колледжей региона утвержден на 5800 мест, в том числе 5305 мест на техническое и профессиональное и 495 мест на послесреднее образование (прикладной бакалавриат). Также проработан вопрос размещения целевого госзаказа по заявкам предприятий на 983 места. Определен перечень предприятий, изъявивших желание участвовать в целевом госзаказе с обеспечением трудоустройства и предоставлением базы практики.

«В области подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием (ТиППО) осуществляют 32 колледжа. Подать документы можно, обратившись в организацию колледж, через Egov.kz или информационную систему «CollegeSmartNation». При подаче документов на обучение, абитуриентам предоставляется возможность выбора до четырех колледжей и специальностей», - поделился В. Гамазов.

Для обеспечения прозрачности при распределении бюджетных мест на обучение в колледжи, а также снижения коррупционных рисков распределение мест по государственному образовательному заказу осуществляется на конкурсной основе посредством информационной системы CollegeSmartNation по среднему баллу аттестата и итогам специального или творческого экзамена при поступлении на педагогические, медицинские и творческие специальности. Зачисление по специальностям среднего звена, прикладного бакалавра осуществляется на конкурсной основе.

«В данной платформе у абитуриента есть возможность пройти профдиагностику для выбора специальности. Также при поступлении на обучение учитывается квота приема для лиц, указанных в пункте 8 статьи 26 Закона Республики Казахстан «Об образовании», - добавил спикер.

Размер квоты для разных категорий различен. Так, для граждан из числа инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов - 1%; для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам ВОВ, - 0,5%; для граждан из числа сельской молодежи на специальности, определяющие социально-экономическое развитие села, - 30 %; для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК, - 4 %; для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан РК из числа молодежи, потерявших или оставшихся без попечения родителей до совершеннолетия, - 1 %; для граждан РК из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные Правительством, – 10 %; для детей из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей, – 5 %; для детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет, – 1 %; для детей из семей, воспитывающих детей-инвалидов с детства, инвалидов первой и второй групп, – 1 %.