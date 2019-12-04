Как проходит предфинальный этап отбора в Президентский молодежный кадровый резерв

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Участники отбора в Президентский молодежный кадровый резерв проходят этап «Собеседование в Экспертной комиссии», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство по делам госслужбы.

К данному этапу, который продлится с 27 ноября по 12 декабря, допущены 400 кандидатов.

Экспертная комиссия состоит из постоянных и непостоянных членов. В ее составе представители Администрации Президента, Агентства по делам государственной службы, Академии государственного управления при Президенте РК и корпоративного университета АО «Самрук-Қазына». В качестве внешних наблюдателей за объективностью всех процессов без права оценки кандидатов приглашены Данияр Ашимбаев, Артур Платонов, Нурбек Саясат, Аскар Умаров и Марат Башимов, а также представитель Азиатского банка развития.

По словам Председателя Агентства по делам государственной службы Анар Жаилгановой, как и на предыдущих этапах, на собеседовании обеспечена максимальная прозрачность.

«Члены комиссии оценивают претендентов в онлайн-системе. Происходит это следующим образом. Каждый член комиссии после собеседования с участником сразу выставляет свою оценку кандидату по шкале от одного до пяти. Для проведения оценки разработаны соответствующие критерии и дескрипторы каждой отмеченной шкалы. По ним он (член комиссии – прим.) ставит оценки, после этого оценка автоматически попадает в базу и генерируется. Таким образом процесс оценки занимает не более 2-3 секунд. Иначе говоря, после того, как все члены комиссии вносят оценки онлайн, они мгновенно попадают в базу. Здесь главное, что исправить оценку нет никаких возможностей», - отметила А. Жаилганова.

Она также рассказала, что члены комиссии не обсуждают вслух результаты собеседования, благодаря чему исключается возможность воздействия на других членов комиссии своим мнением.

В онлайн-системе используется простая формула выведения общей средней оценки кандидата, исходя из оценок каждого члена комиссии. После окончания собеседований за текущий день секретарь комиссии–администратор системы мгновенно распечатывает протокол, каждый член комиссии имеет возможность убедиться в правильности своих оценок и заверяет их подписью.

«Более того, чтобы ни у кого не было сомнений в объективности процессов, в тот же день происходит публикация данных в личных кабинетах кандидатов. Общий рейтинг кандидатов с учетом удельного веса по каждому из предыдущих этапов, включая собеседование в Экспертной комиссии, будет доступен на сайте pkrezerv.kz после того, как все кандидаты пройдут этап собеседования», - проинформировала председатель АДГС.

Общественный деятель, депутат Мажилиса Парламента Артур Платонов положительно оценил увиденное на собеседовании.

« Очень важно, что участники видят, что это все честно и открыто, что за этим наблюдают. Потому что от уровня профессионализма и порядочности этих людей зависит фактически дальнейшее будущее страны. От уровня их нравственных качеств зависит то, как честно и во имя интересов народа будут выполняться поставленные задачи. Наличие знаний даже высокого уровня у безнравственных людей , оно не то что не приносит пользы, оно иногда бывает опасным. И я обратил внимание, что кандидаты в принципе понимают, что они должны решать государственные задачи», - сказал он.