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Как проходит подготовка непартийных наблюдателей

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
15 Декабря 2020, 18:50
Как проходит подготовка непартийных наблюдателей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель Центра непартийного наблюдения за выборами, президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева рассказала о процессе подготовки наблюдателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Самая главная задача любой организации, которая выставляет наблюдателей – квалифицированно их подготовить. В этой связи мы решили, учитывая, что сегодня у нас все проходит в онлайн-формате, провести первое обучение на базе Центра непартийного наблюдения. Мы обучали руководителей, тренеров. Мы обучали людей, которые дальше смогут обучать в регионах, районах, городах. Сегодня обученные уже тренеры проводят свою работу в районах и городах конкретного региона», - сказала Бану Нургазиева корреспонденту Казинформа.

Она также сообщила, кого пригласили в качестве тренеров.

«Мы пригласили тренеров от неправительственной организации «Казахстанское международное бюро по защите прав человека», в частности Павла Лобачева и Доса Кошима, который участвовал в качестве наблюдателя за самыми первыми выборами независимого Казахстана. Это один из самых востребованных тренеров, особенно на государственном языке. Мы отобрали много квалифицированных тренеров, и они проводят обучение на уровне не только страны, но и каждого региона», - отметила спикер.

«Почему мы приглашаем и объединяем усилия? У нас на сегодняшний день более 10 тысяч избирательных участков по Казахстану. Мы хотели бы охватить все участки максимально. Но люди приходят на участки рано утром, выборы заканчиваются в 8 вечера, начинается следующий этап – это конкретное наблюдение непосредственно за подсчетом голосов. Это также достаточно длительный процесс – надо посчитать все бюллетени, за какую партию сколько отдано голосов. В этой связи мы поставили цель на один участок поставить двух наблюдателей, один с утра и до двух часов, другой с двух часов и до конца. Это означает, что если участков 10 тысяч, значит, нам нужно 20 тысяч наблюдателей. Сегодня у нас есть уже порядка 18 тысяч. И сейчас мы уточняем их координаты», - заключила Б. Нургазиева.


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