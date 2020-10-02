Как проходит подготовка к выборам в Жогорку Кенеш в условиях пандемии, рассказала глава ЦИК Кыргызстана

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - 4 октября в Кыргызстане намечены выборы депутатов в Жогорку Кенеш республики (ЖК КР). О том, как проходит подготовка электорального мероприятия в условиях пандемии, собственному корреспонденту МИА «Казинформ» в Бишкеке рассказала председатель Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Нуржан Шайлдабекова.

«Пандемия накладывает определенный отпечаток на подготовку электорального процесса. Стоит серьезная задача по качественному проведению выборного мероприятия, недопущения угрозы здоровья граждан республики и соблюдения всех требований эпидемиологической безопасности», - отметила глава ЦИК Кыргызстана.

Для этого, пояснила Н. Шайлдабекова, был утвержден алгоритм действий по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан в ходе организации и проведения выборов, а также внесен ряд новых поправок в выборное законодательство страны.

«Отменены культурно-массовые агитационные мероприятия. Мы сочли, что они не дают представления избирателям о кандидатах, об их программах, а больше демонстрируют финансовые возможности кандидатов. К тому же они противоречат требованиям эпидемиологической безопасности», - отметила Н. , добавив, что параллельно было увеличено количество дебатов и других мероприятий дискуссионного характера, чтобы избиратель получал более полную информацию о личностных и деловых качествах кандидата и эффективности его предвыборной программы.

Как отвечающая требованиям эпидемиологической безопасности Н. Шайлдабекова также выделила поправку об обязательной публикации на сайте ЦИК предвыборных программ партий, По мнению главы ЦИК КР, это также способствует более широкой информированности избирателей.

«Мы учитываем эпидемиологические вызовы, а также стараемся совершенствовать электоральный процесс в более качественном направлении», - подчеркнула Н. Шайлдабекова.

Отдельно глава ЦИК КР отметила участие миссии международных наблюдателей, которые, несмотря на риски пандемии, откликнулись на приглашение поучаствовать в наблюдательной миссии. Н. Шайлдабекова сообщила, что в ЦИК КР зарегистрированы заявки от 274 международных наблюдателей из более чем 30 стран мира и ряда международных организаций.

«Мы очень рады, что наши казахские коллеги также участвуют в международном наблюдении за выборами в Жогорку Кенеш Кыргызстана. Для нас это очень важно, важно получать международные оценки и рекомендации, которые помогают нам совершенствовать избирательный процесс», - добавила глава ЦИК КР.