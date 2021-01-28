Как проходит подготовка к вакцинации в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области ведется активная подготовка сотрудников медицинских учреждении к вакцинации, которая начнется с 1 февраля. Врачам предстоит проделать огромный фронт работы по подготовке вакцинируемых. Так как вакцина «Спутник-V» является новой, нужно собрать как можно больше информации. О том, какие данные необходимы для вакцинации рассказала врач-инфекционист высшей категории Бахыт Кошерова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проректор по клинической работе НАО «Медицинского университета Караганды», доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист высшей категории, руководитель группы разработчиков КП МЗ РК Бахыт Кошерова рассказала о подготовке медработников к вакцинации от коронавируса. Надо отметить, что вакцина «Спутник-V» используется в Казахстане впервые. Поэтому врачи намерены собрать как можно больше информации про вакцинируемого. Помимо выяснения анамнеза пациента, также будет проводиться подробный опрос и анкетирование граждан, оформление согласия или отказа от прививки, осмотр пациента. Также вакцинируемый будет наблюдаться врачом в течение 30 минут после введения вакцины, и 6 дней - участковым врачом.

Вначале с прививаемым оформляется добровольное информированное согласие или отказ (согласно приложению 1 к СП «Санитарно-эпидемиологические требования по проведению профилактических прививок населению», утвержденным приказом МЗРК № 361 от 13 июня 2018 года). Затем проводится опрос прививаемых.

Для вакцинации определены следующие правила:

Врачам при вакцинации лиц женского пола необходимо выяснить наличие возможной беременности на момент получения прививки, имеется ли кормление грудью (в случае сомнения рекомендовать использование тестов на беременность и/или перенести сроки вакцинации).

Места, где проводится вакцинация, должны быть оснащены средствами противошоковой терапии.

В день проведения вакцинации пациент должен быть осмотрен врачом: общий осмотр, измерение температуры тела; сбор эпидемиологического анамнеза; измерение сатурации, ЧСС, АД; аускультация дыхательной и сердечно-сосудистой системы; осмотр зева; заполнение информированного согласия.

Врач предупреждает пациента о возможных поствакцинальных осложнениях и выдает памятку с информационным материалом.

Препарат выпускается в двух вариантах :

однодозовом (0,5 мл/доза в ампулах) – хранение размороженной не более 30 минут;

многодозовом (3 мл во флаконах) – содержит 5 доз для 5 пациентов (по 0,5мл) –

допускается хранение вскрытого флакона не более 2 часов при комнатной температуре.

Перед вакцинированием флакон с компонентом I и II достают из морозильной камеры и выдерживают при комнатной температуре до полного размораживания.

Не допускается интенсивное встряхивание флакона, наличие остатков льда во флаконе, повторное замораживание флакона с раствором.

Вакцина предназначена для внутримышечного введения. Вакцину вводят в дельтовидную мышцу (верхнюю треть наружной поверхности плеча), при невозможности введения в дельтовидную мышцу – препарат вводят в латеральную широкую мышцу бедра.

Вакцинацию проводят в два этапа: вначале компонентом I в дозе 0,5 мл, затем на 21-й день компонентом II в дозе 0,5.

После вакцинированные лица проходят в отдельное проветриваемое помещение, и там они должны находиться под медицинским наблюдением в течение 30 минут с соблюдением требований физического дистанцирования; также дистанционное наблюдение за пациентом проводится в течение последующих 6 дней после иммунизации.

При установлении факта развития любого негативного проявления после иммунизации информация обо всех случаях вносится в медицинскую документацию.

При развитии серьезных негативных проявлений после иммунизации (далее НППИ), подлежащих расследованию, кроме вышеуказанных документов сведения вносятся в журнал учета инфекционных заболеваний, при госпитализации больного - в карту вызова скорой помощи и медицинскую карту стационарного больного.

В случае подозрения на НППИ медицинский работник в течение 12 часов передает экстренное извещение в территориальное подразделение КСЭК МЗ РК.

Также гражданам напоминают, что вакцинация противопоказана лицам, имеющим постоянные и временные медицинские противопоказания к профилактическим прививкам; с острой формой КВИ и положительным результатом ПЦР на КВИ; контактировавшие с больным инфекционным заболеванием, включая КВИ, прививаются после завершения срока карантина. ​Противопоказана для лиц, имеющих гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты;​ тяжелые аллергические реакции в анамнезе;​ острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний – вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии.

При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры.

Также противопоказана при беременности и период грудного вскармливания.

​Переболевших КВИ рекомендуется привить через 6 месяцев после выздоровления.​

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