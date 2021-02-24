Как проходит подготовка автомобильных и железных дорог РК к паводковому периоду

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях своевременного предупреждения и устранения паводковых угроз в рамках подготовки дорог республиканского значения Министерством инновационного и инфраструктурного развития утверждены планы о паводковых мероприятиях и созданы комиссии на центральном и региональном уровнях из представителей дорожных служб. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Протяженность сети республиканских а втодорог составляет 25 тысяч км. Инфраструктура дорог включает 1 298мостов и 15 070 водопропускных труб.

На контроль взяты 482 потенциально опасных участка, 59 мостов и 73 9 водопропускных труб, за которыми закреплено 883 единиц дорожно-эксплуатационной техники. Организовано круглосуточное дежурство, проводится ежедневное патрулирование автодорог и дорожных сооружений. Начата работа по очистке от снега отверстий водопропускных труб и русел под мостовых зон.

Для своевременной организации паводковых работ полностью заготовлены необходимые материалы:7,8 тыс. м3 песка, 12,2 тыс. м3 камня, 14,7 тыс. м3 щебня, 52,6 тыс. мешков, 679тоннГСМ и 124 железобетонные трубы.

Финансирование противопаводковых мероприятий предусмотрено в рамках средств, выделенных на содержание автодорог.

В целях обеспечения бесперебойного и безопасного движения поездов, своевременной подготовки пути, искусственных сооружений Национальной компанией «КТЖ» совместно с территориальными организациями и областными подразделениями по ЧС ведутся работы по проверке состояния водохранилищ и агротехнических дамб. Начата работа по очистке от снега отверстий мостов, труб, дренажных колодцев, вскрытие нагорных и водоотводных канав, лотков и кюветов.

Определен перечень из 673 опасных мест (трубы, мосты, земполотно), где в период прохождения паводковых вод будут организованы круглосуточные дежурства, дополнительные обходы и объезды.

По графику формируются 45противоразмывных поездов (из 328 вагонов) с бутовым камнем, рельсовыми пакетами, некондиционными железобетонными шпалами.В постоянной готовности находятся 84 восстановительных и пожарных поездасо специальной техникой (краны, трактора и бульдозеры).Подготовлены 1 713 локомотивов и 1 603 вагонов для возможной эвакуации 61 тыс. человек.

Готовность техники и материалов – 100 %.

В рамках комплексных мер по предупреждению и устранению паводковых угроз на 2021-2023 годы МИИР РК предусмотрено строительство железнодорожного пути в обход озера Карасор на участке Кокпекты-Карагайлы в Карагандинской области. Проект находится на экономической экспертизе в Министерстве национальной экономики.