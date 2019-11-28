Как проходит пилотный проект по ОСМС в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде показали на примерах работы медицинских учреждении как реализовывается проект по ОСМС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках подготовки Карагандинской области к реализации пилотного проекта внедрения обязательного социального медицинского страхования была проделана большая работа. Во-первых, руководство здравоохранения уделил огромное внимание на цифровизацию. В области работает Комплексная медицинская информационная система (КМИС). Все медицинские организации, независимо от формы собственности, объединены в единое цифровое пространство, и интегрированы с республиканскими информационными системами. На каждого жителя, прикрепленного к поликлиникам, заведены электронные паспорта здоровья. Более 400 тыс. жителей области являются пользователями мобильного приложения «ДамуМед». Проблема полноценного охвата интернетом отдаленных объектов сельского здравоохранения решается с использованием механизма ГЧП.





Второе направление – это совершенствование сети здравоохранения с учетом потребностей страховой медицины. ОСМС гарантирует застрахованным гражданам доступность к широкому спектру диагностических, консультативных и лечебных услуг. Это потребовало советующей модернизации инфраструктуры. В регионе были открыты новые поликлиники в густонаселенных районах городов по принципу «шаговой доступности» максимально используя механизмы государственно-частного партнерства. Немаловажным фактором для обеспечения доступности и качества медицинских услуг в условиях ОСМС является обеспечение организаций здравоохранения квалифицированными кадрами. На начало года на одного врача общей практики приходилось 2,5 тысяч человек. В результате разукрупнения врачебных участков и привлечения к работе более 250 молодых врачей это число было сокращено до 1980. К окончанию текущего года нагрузка на 1 врача будет снижена до 1890 человек. Подобную проблему руководство поликлиники №4 города Караганды решили с помощью открытия филиала. На данный момент к этому медицинскому учреждению прикреплено более 68 тысяч человек. После того, как открыли филиал, нагрузка на врачей общей практики намного снизилась, отмечает директор поликлиники №4 Салтанат Шайдарова.





Следующее направление – актуализация статуса жителей области и вовлечение самозанятого населения в систему ОСМС. С апреля 2017 года актуализирован статус более 390 тысяч неформально самозанятого населения. На сегодняшний день предстоит определить статус в системе ОСМС 35 тысяч жителей, что составляет менее 2% (1,8%) взрослого населения. Для того, чтобы донести до каждого жителя преимущества страховой медицины проводилась информационно-разъяснительная работа, которая продолжается и по сегодняшний день. Согласно проведенным в августе текущего года социологическим опросам, уровень осведомленности жителей о системе ОСМС в Карагандинской области расценивается как один из самых высоких. Выяснилось, что о системе среди работающих знают 87,8%, среди самозанятого населения – 45% людей. Также согласно опросу, положительно относятся к введению ОСМС 65% населения.

Напомним, с июля 2017 года начал свою работу Фонд социального медицинского страхования (ФСМС). Основной задачей Фонда было аккумулирование взносов и отчислений за ОСМС, а также оплата медицинским организациям за оказание медицинских услуг в рамках действующего ГОБМП.





На сегодняшний день в Фонде собран значительный резерв средств, которые с 2020 года будут направлены на оплату медицинских услуг в ГОБМП и ОСМС. По состоянию на 31 октября 2019 года общая сумма поступлений составила порядка 224 млрд тенге. Из них 215 млрд тенге (около 96%) приходятся на отчисления работодателей и 8,8 млрд тенге (около 4%) – на взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера. В разрезе регионов наибольшие суммы по-прежнему поступают из городов Алматы и Нур-Султан, а также из Карагандинской области.