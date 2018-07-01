Как проходит первый день с новым тарифом в автобусах Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С сегодняшнего дня в Астане действует дифференцированный тариф на поездки в автобусах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Не все пассажиры общественного транспорта запомнили дату введения новых правил - 21 июля. Некоторые из них, кто оплачивает за поездку наличными, в недоумении спрашивают о недостающей сдачи.

При этом, по словам кондуктора одного из востребованных в городе маршрутов, конфликтов с пассажирами не возникало. Все адекватно реагируют на объяснения сотрудников автобусных парков.

Кондукторы продают транспортные карты в автобусе по 400 тенге. За полдня, как сообщила руководитель службы по связям с общественностью Астана LRT Науат Азанбаева, они продали около 30 тысяч карт. Пополнить их можно в одной из семи спецкассах города, или в 30 автоматах, или в терминалах Qiwi.







Немало астанчан оставили покупку транспортной карты на последний день. Поэтому у автоматов по продаже карточек образовались скопления людей. Жители помогают друг другу, подсказывая правила покупки карт.

Продвижение очереди задерживается из-за сбоев в работе автоматов, которые не принимают некоторые купюры или не работают вовсе.



«Сейчас все автоматы исправно работают, консультанты стоят на местах. Однако, терминалы могут отключаться для инкассации, пока работники доедут до того или иного терминала и инкассируют его, автоматы стоят отключенными, так как не могут принимать оплату», - ответила на жалобы Науат Азанбаева.









Что касается новых правил посадки и высадки пассажиров, то их пока не придерживаются. Люди заходят и выходят через удобные для них двери. Кондукторы, как и прежде, собирают за проезд и проверяют валидацию пассажиров.





Ранее сообщалось, что после того, как более 70% пассажиров приобретут транспортные карты, должность кондукторов будет упразднена. Они будут консультантами по информационной системе оплаты.

Напомним, что с сегодняшнего дня в автобусах Астаны, при оплате наличными, стоимость проезда в городских маршрутах составляет 180 тенге, при безналичной оплате - 90 тенге, на экспресс-маршрутах проезд стоит 180 тенге картой и 250 тенге наличными. Для льготников условия перевозок остаются без изменений.

В пригородных маршрутах стоимость проезда теперь зависит от транспортной зоны, увеличивается в два раза. Чтобы доехать, к примеру, до поселков Косшы, Коянды, Кызылжара нужно заплатить 180 тенге, до Акмола и Максимовки - 400, а до Аршалы - 800 тенге. Льготники, которые проживают в пригородах, смогут доехать до города бесплатно при наличии именных транспортных карт.



