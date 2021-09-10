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    17:40, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Как проходит перепись населения, рассказали в Бюро национальной статистики

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Нурболат Айдапкелов рассказал о ходе переписи населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы открыли более 3 тысяч специальных уголков по всему Казахстану для возможности проведения переписи населения онлайн. В частности, по Нур-Султану у нас 12 точек, по Алматы 145 точек. Такие же точки по всему Казахстану. Специально обученные консультанты помогают пройти перепись», - сказал Нурболат Айдапкелов во время пресс-тура по уголкам переписи.

    По его словам, имеющиеся технические проблемы уже устранены.

    «На сегодня особо жалоб нет, были моменты касательно зависания сайта, но проблема исходила не от нас, были проблемы с провайдерами. Потому что многие проходят через мобильные каналы, у нас загрузка наших систем сейчас порядка 60%. То есть, мы проблем не ощущаем. Снаружи пару проблем было, но сейчас они все устранены. Колл-центр у нас работает в круглосуточном режиме, очень много вопросов поступает. Возможно, ожидания были немного завышенными касательно подключения, но в целом, работаем в штатном режиме», - отметил спикер.

    В целом, как сообщили в пресс-службе ведомства, по состоянию на 13:00 часов 10 сентября онлайн перепись прошли 1421092 респондентов. На самом сайте sanaq.gov.kz на вопросы ответили 1216369 человек, авторизовавшись на портале Еgov – 147702, еще 57021 респондент ответили на вопросы переписи используя приложение Aitu.

    По итогам 9 дней в лидеры выбился город Алматы. Здесь 153163 жителей получили уведомления о прохождении. Немногим меньше в Нур-Султане - 132153. Замыкает тройку лидеров Алматинская область. Здесь на вопросы переписи населения ответили 129771 человек.

    Наименьшее количество по данному показателю зарегистрировано в Мангистауской и Атырауской областях. В этих регионах перепись прошли 26817 и 19129 человек соответственно.


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    Перепись населения Общество
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