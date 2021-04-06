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Как проходит паводок в пристоличном Целиноградском районе, рассказали в ДЧС

Автор:  
Оксана Матасова
6 Апреля 2021, 22:21
Как проходит паводок в пристоличном Целиноградском районе, рассказали в ДЧС

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Все необходимые работы по оказанию помощи населению пристоличного Целиноградского района проводятся прибывшей группировкой сил и средств ДЧС Акмолинской области и местными исполнительными органами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, на сегодняшний день для недопущения возможного развития неблагоприятной паводковой обстановки в Акмолинской области проводится ряд всех необходимых мер по защите населенных пунктов от чрезвычайных ситуации весеннего периода.

Так, в Целиноградский район уже прибыла группировка сил и средств ДЧС Акмолинской области, и совместно с местными исполнительными органами проводятся необходимые работы для оказания помощи населению в паводковый период

«В районе за прошедшие сутки уже откачено 12247 кубометров, укреплены тела дамб на 250 м, вывезено 4,85 кубометров снега, очищено 2500 м каналов и арыков. Всего задействовано 18 человек, одна единица техники и восемь единиц мотопомп. Вчера в Целиноградский район были направлены дополнительные силы и средства в количестве 65 человек, 16 единиц техники, 3 единиц плавсредств и 9 единиц переносных мотопомп для оказания помощи местным исполнительным органам в противопаводковых мероприятиях», - отметили в ведомстве.

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Напомним, ранее для оказания дополнительной помощи в борьбе с паводком местным исполнительным органам в районы, находящиеся в зонах возможного подтопления, были направлены силы департамента по чрезвычайным ситуациям. Угроза подтопления некоторых населенных пунктов сохраняется. Особенно это ощутимо близ столицы.

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