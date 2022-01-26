Как проходит отопительный сезон в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Отопительный сезон в Актобе проходит в штатном режиме. Об этом сообщил акиму области руководитель АО «Aqtobe su-energy group», которая отвечает за организацию теплоснабжения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин посетил аварийно-диспетчерский пункт АО Aqtobe su-energy group, где ознакомился с ходом текущего отопительного периода. Руководитель предприятия Ержан Жексембинов отметил, что среднесуточная температура наружного воздуха составляет -16 градусов по Цельсию. 25 котельных, которые обслуживает АО «Aqtobe su-energy group», работают в штатном режиме – обеспечивают жилые дома, соцобъекты, организации и предприятия Актобе теплом и горячей водой.

Ержан Жексембинов заверил, что тепло в Авиагордок, Нур-Актобе в настоящее время подается в соответствии с нормативами.

«Необходимо благополучно завершить отопительный сезон. Есть еще минимум два месяца, и в течение этих двух месяцев население должно получать услуги надлежащего качества. Устраняйте все неполадки как можно оперативнее. Уделите внимание и перспективам развития», - поручил Ондасын Уразалин.

Глава региона интересовался условиями труда работников. Также он отметил, что необходимо рассмотреть вопрос повышения зарплаты сотрудникам предприятия.

Также аким области подчеркнул важность оперативного реагирования на все обращения потребителей, поступающие через call-центр «109».

«Необходимо проводить информационно-разъяснительную работу, чтобы по всем вопросам жилищно-коммунального характера, в том числе по вопросам теплоснабжения, актюбинцы сразу же звонили на 109. Это наиболее оперативный канал связи между населением и коммунальными службами. Звонок в 109 позволит гражданам значительно сэкономить время и добиться максимально оперативного реагирования на происшествие», - сказал он.