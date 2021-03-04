Как проходит отбор проектов по разработке углеводородных месторождений в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2020 году Министерство энергетики пересмотрело процедуру госэкспертизы базовых проектных документов (проект разведочных работ, проект пробной эксплуатации и проект разработки месторождений углеводородов) и анализов разработки в сфере недропользования по углеводородам. В частности, изменился порядок проведения независимой экспертизы, а также увеличилось количество членов комиссии, которая согласовывает проектные документы недропользователей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

Центральная комиссия по разведке и разработке месторождений углеводородов Республики Казахстан при Министерстве энергетики согласовывает проектные документы месторождений, которые представляют недропользователи после получения лицензии на разведку и/или добычу нефтегазовых месторождений. К ним относятся, проекты разведочных работ, проекты пробной эксплуатации и проекты разработки месторождений углеводородов.

Состав комиссии в 2020 году увеличился с 22 до 33 человек, куда вошли представители Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», объединений юридических лиц и эксперты по углеводородам. В 2020 году состоялось 9 заседаний комиссии и рассмотрено 107 проектных документов. Из них положительное заключение государственной экспертизы проектных документов получили 88 проектов, отрицательное – 19.

При этом основные изменения затронули процесс независимой экспертизы проектных документов. Ранее для её проведения недропользователи привлекали экспертов самостоятельно. С 2020 года организация деятельности независимых экспертов осуществляется АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа Министерства энергетики», которое назначено оператором независимой экспертизы базовых проектных документов и анализов разработки и определяет на договорной основе независимого эксперта для проведения независимой экспертизы поступившего базового проектного документа или анализа разработки. Кроме этого, для проведения независимой экспертизы привлекают не менее трех независимых экспертов вместо одного, как это было до 2020 года, и их имена остаются неизвестными для недропользователей до заседания комиссии.

«Недропользователю неизвестны данные назначенных экспертов, что исключает возможность контакта между ними. Также заключения экспертов могут быть разные, учитывая, что привлекаются три специалиста», - отметил недропользователь, генеральный директор ТОО «Казахтуркмунай» Талгат Исаев, комментируя новые правила.

Недропользователи обязаны представлять на рассмотрение комиссии проектные документы не только перед началом освоения месторождения, но и в процессе его разработки. Например, при изменениях и отклонениях от утвержденных показателей более чем на 10 % и при наличии обоснованного вывода по результатам анализа разработки месторождения углеводородов о необходимости внесения изменений в проект разработки месторождения составляется анализ разработки месторождения, подлежащий государственной экспертизе проектных документов, который выполняется не реже одного раза в три года.

«Существующие технические возможности могут быть ограниченными на момент составления проектного документа. Показатели проекта могут быть пересмотрены с появлением новых научно-технических решений в области геологии и разработки, а также изменение запасов УВС, могут быть основанием для дополнения к проекту разработки и утверждения на ЦКРР», - отметил Исаев.

По словам заместителя директора департамента геологии и разработки ТОО «КМГ Карачаганак» Нурболата Калмуратова, который выступает независимым экспертом комиссии, специалисты, которых привлекают для подготовки заключения, также не знают друг друга и не пересекаются до заседания. Проектные документы для изучения специалисты получают от оператора независимой экспертизы.

«Мы выдаем комментарии и вносим их в заключение, а после озвучиваем его на заседании комиссии. Зачастую бывает, что один эксперт не согласен, двое других – наоборот согласны. Однако окончательное решение принимают члены комиссии путем голосования. Поэтому на счет независимой экспертизы здесь проделана большая работа. Она по-настоящему стала независимой, потому что мы не видим заключение других экспертов и не знаем, кто еще изучает этот проект», - пояснил Калмуратов.

Изменения затронули также подходы комиссии к оценке проектных документов, отметила кандидат технических науки, профессор Атырауского нефтяного университета, член ЦКРР Мансия Бабашева.

«Раньше мы обсуждали принципиально стратегию разработки на основе заключения только одного эксперта. Сейчас мы больше внимания уделяем деталям – текущее состояние разработки, причины неэффективной эксплуатации залежей месторождений. Поэтому у нас идет еще более бурное обсуждение каждого проекта, чем раньше, и при этом, все имеют право выступить», - объясняет член комиссии.

Она также добавила, что с 2020 года решение об отклонении или принятии проекта члены ЦКРР выбирают путем открытого голосования. Кроме этого, в состав комиссии вошли юридические и маркетинговые департаменты министерства энергетики, которые контролируют деятельность недропользователей – сроки и условия контракта, обязательства недропользования. Как считает Бабашева, это упростило задачу комиссии при принятии решения.

«Например, были случаи, когда недропользователь представляет трехлетний проект, а его контракт истекает уже в этом году. Специалисты министерства энергетики сообщают комиссии о таких моментах, и тогда мы одобряем проект только на период контракта. В таком случае действует правило: продлишь контракт – будешь работать», - пояснила она.

Также члены комиссии, оценивая проектные документы, уделяют большое внимание ликвидации последствий недропользования.

«В каждом проекте по разведке или разработке есть раздел, в котором недропользователь обосновывает сумму банковского вклада на ликвидацию последствий недропользования. На каждом заседании ЦКРР мы уточняем, есть ли у заявителя договор с банком о банковском вкладе», - заключила Бабашева.