Как проходит международный турнир Denis Ten Memorial Challenge 2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международный турнир Denis Ten Memorial Challenge 2021 проходит в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Турнир стартовал в столичной Barys Arena 28 октября и продлится до 31 октября. В соревнованиях принимают участие более 100 спортсменов из 20 стран.

В мужском одиночном катании от нашей страны выступают Рахат Бралин, Михаил Шайдоров и Диас Жиренбаев. В женском катании - Анастасия Лобанова, Ясмина Текик. Среди танцевальных пар честь Казахстана защищают Гаухар Наурызова/Боянсангур Датиев и Максин Уэзерби/Темирлан Ержанов.

Участники завершили выступления с короткими программами.

Среди мужчин лидирует российский фигурист Петр Гуменник, затем его соотечественник Марк Кондратюк, третье место у представителя Эстонии Михаила Селевко.

Также завершены выступления фигуристок с короткими программами.

На первой строчке расположилась фигуристка из Беларуси Виктория Сафонова. Вслед за ней идет участница из Украины Анастасия Шаботова, а на третьем месте - Екатерина Рябова из Азербайджана.

Своим впечатлением от турнира поделился российский фигурист-одиночник, бронзовый призер чемпионата России 2021 года Марк Кондратюк.

«Я приехал сюда кататься максимально хорошо, попробовать четверной лутц - новый для себе элемент, но не получилось его исполнить с первой попытки. Будем стараться в дальнейшем сделать его», - прокомментировал российский фигурист.