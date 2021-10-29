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    17:31, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    Как проходит международный турнир Denis Ten Memorial Challenge 2021

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международный турнир Denis Ten Memorial Challenge 2021 проходит в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Турнир стартовал в столичной Barys Arena 28 октября и продлится до 31 октября. В соревнованиях принимают участие более 100 спортсменов из 20 стран.

    В мужском одиночном катании от нашей страны выступают Рахат Бралин, Михаил Шайдоров и Диас Жиренбаев. В женском катании - Анастасия Лобанова, Ясмина Текик. Среди танцевальных пар честь Казахстана защищают Гаухар Наурызова/Боянсангур Датиев и Максин Уэзерби/Темирлан Ержанов.

    Участники завершили выступления с короткими программами.

    Среди мужчин лидирует российский фигурист Петр Гуменник, затем его соотечественник Марк Кондратюк, третье место у представителя Эстонии Михаила Селевко.

    Также завершены выступления фигуристок с короткими программами.

    На первой строчке расположилась фигуристка из Беларуси Виктория Сафонова. Вслед за ней идет участница из Украины Анастасия Шаботова, а на третьем месте - Екатерина Рябова из Азербайджана.

    Своим впечатлением от турнира поделился российский фигурист-одиночник, бронзовый призер чемпионата России 2021 года Марк Кондратюк.

    «Я приехал сюда кататься максимально хорошо, попробовать четверной лутц - новый для себе элемент, но не получилось его исполнить с первой попытки. Будем стараться в дальнейшем сделать его», - прокомментировал российский фигурист.


    Теги:
    Спорт Денис Тен Фигурное катание
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