Как проходит медосмотр перед вакцинацией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Зауре Ахметова подчеркнула необходимость прохождения медосмотра перед вакцинацией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно медосмотра, это прописано в постановлении госсанврача – перед прохождением вакцинации медработник полностью осматривает прививаемое лицо, ведется опрос и специальная анкета», - сказала Зауре Ахметова на брифинге в СЦК.

По ее словам, каждый врач имеет доступ к медицинским системам.

«Если у него есть какие-то хронические заболевания, он должен получить рекомендации от своего лечащего врача. Случаи, когда человек не знает о своих заболеваниях, и идет на вакцинацию, я считаю, недопустимы», - заключила специалист.

Ранее, З.Ахметова объяснила , могут ли казахстанцы с медицинским отводом посещать общественные места.

«Единая база у нас формируется, но наши рекомендации остаются прежними: если у человека есть медицинский отвод, то мы не рекомендуем ему посещать места массового скопления, потому что он уже находится в группе высокого риска. Но при большой необходимости, он может предъявить свою справку и пройти в ту организацию или на тот объект, куда планировал пойти в выходной день. Но мы рекомендуем таким лицам оставаться дома», - отметила врач.



