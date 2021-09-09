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    19:34, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Как проходит медосмотр перед вакцинацией

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Зауре Ахметова подчеркнула необходимость прохождения медосмотра перед вакцинацией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Касательно медосмотра, это прописано в постановлении госсанврача – перед прохождением вакцинации медработник полностью осматривает прививаемое лицо, ведется опрос и специальная анкета», - сказала Зауре Ахметова на брифинге в СЦК.

    По ее словам, каждый врач имеет доступ к медицинским системам.

    «Если у него есть какие-то хронические заболевания, он должен получить рекомендации от своего лечащего врача. Случаи, когда человек не знает о своих заболеваниях, и идет на вакцинацию, я считаю, недопустимы», - заключила специалист.

    Ранее, З.Ахметова объяснила , могут ли казахстанцы с медицинским отводом посещать общественные места.

    «Единая база у нас формируется, но наши рекомендации остаются прежними: если у человека есть медицинский отвод, то мы не рекомендуем ему посещать места массового скопления, потому что он уже находится в группе высокого риска. Но при большой необходимости, он может предъявить свою справку и пройти в ту организацию или на тот объект, куда планировал пойти в выходной день. Но мы рекомендуем таким лицам оставаться дома», - отметила врач.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Минздрав РК
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