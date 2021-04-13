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    20:00, 12 Апрель 2021 | GMT +6

    Как проходит массовая вакцинация против коронавируса в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице проходит массовая вакцинация населения против коронавируса. Учитывая возрастные ограничения и медицинские показатели, вакцинации подлежат свыше 600 тысяч горожан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    Вакцинация проходит по предварительной записи в организациях ПМСП города (списки организаций указаны на сайте УОЗ города) и в ТРЦ «Mega Silk Way». В тестовом режиме в выходные в крупном торговом центре города первый компонент дозы получили его сотрудники: арендаторы бутиков, продавцы и персонал центра. Это более 200 человек.



    «Уже с утра жители города охотно становились в очередь на вакцинацию. Заранее записываются, ожидают приглашения. Нас радует, что люди со всей серьезностью относятся к своему и здоровью окружающих. Думают о профилактике», - отметили в профильном Управлении.

    Также в Управлении отметили, что и в ПСМП, и в ТРЦ прививку могут получить не только жители столицы, но и регионов. Житель другого города получив прививку в столице, спустя 21 день может вакцинироваться и в своем городе/области.

    «На складах Управления есть достаточное количество доз для охвата населения вакцинацией. Новая партия поступает каждую неделю согласно разнарядке СК Фармация (Минздрав)», - рассказали в ведомстве.

    Напомним, по поручению акима столицы Алтая Кульгинова количество прививочных пунктов увеличено с 36 до 100. График работы продлен с 8:00 до 00:00 часов. Получить вакцину можно только по предварительной записи через мобильное приложение egov и, позвонив в колл-центры поликлиник.

    По состоянию на сегодня, прививки против коронавирусной инфекции получили около 30 тысяч человек.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Астана Видео
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