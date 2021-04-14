Как проходит массовая вакцинация населения в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В поликлиниках Восточно-Казахстанской области начали прививать от коронавируса всех желающих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Самой эффективной профилактикой коронавируса врачи называют вакцинацию и коллективный иммунитет. Чтобы выработать его, нужно привить не меньше 60% взрослого населения страны. Поэтому в Восточном Казахстане началась массовая вакцинация желающих жителей области российским препаратом «Спутник V».

Вот уже в течение трех месяцев в регионе в рамках этапов вакцинации прививку от коронавируса получают те, кто стоят на передовой в борьбе с вирусом – медицинские работники, сотрудники правоохранительных и силовых структур, педагоги. Теперь же в области стартует вакцинация для всего населения.

В Восточном Казахстане уже открыто 136 прививочных пунктов, 48 из них расположены на предприятиях области, и 72 – в медицинских учреждениях. Всего будет открыто 144 пункта, где желающие могут поставить прививку от COVID-19.

В списке поликлиник и больниц, где можно привиться, больше 20 медицинских учреждений Усть-Каменогорска, больше 20 учреждений Семея, 25 – в других городах и районах области.

В областном центре жители для получения прививки могут обратиться в городскую поликлинику №1, городскую поликлинику №2, СВА МСЧ – 2, Центр матери и ребенка, врачебную амбулаторию «Денсаулык», центр семейного здоровья «Авиаценна», врачебную амбулаторию «ЕМ АЛУ плюс», Левобережную поликлинику, поликлинику «Вита – 1».

В Семее прививочные кабинеты действуют в городских поликлиниках №№1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Также открыты пункты в консультативно-диагностической поликлинике №3, врачебной амбулатории №5, Семейской железнодорожной больнице, Центре первичной медико-санитарной помощи №12, семейной врачебной амбулатории «Жоламан», поликлинике «Әділ-Ем», семейной амбулатории «Гармония».

Для исключения столпотворения с 8 апреля на портале электронного правительства запустили новую услугу – запись на вакцинацию в режиме онлайн. Поэтому подробно о других прививочных пунктах можно узнать на сайте egov.kz при записи на прививку.

На сегодняшний день вакцину от коронавируса уже получили больше 17,5 тысячи человек.

Как рассказала врач общей практики городской поликлиники №1 Усть-Каменогорска Гульнар Шарипова, вакцинация проходит в прививочных кабинетах, где работают специально прошедшие обучение медицинские сестры. Вакцина делается с соблюдением всех необходимых технологий – хранится в термоконтейнере при температуре 22 градуса, из него вакцину вынимают за полчаса до прививки и вскрывают при пациенте.

«На период получения вакцины у человека не должно быть жалоб на состояние здоровья, осложнений хронических заболеваний, если таковые имеются. Перед вакцинацией пациента осматривает терапевт, измеряет давление и температуру. Как правило, люди легко переносят прививку, жалоб ни у кого нет. В течение трех дней мы ведем обзвон, спрашиваем, как пациент чувствует себя. Через 21 день проходит второй этап вакцинации. И спустя три дня пациент может получить электронный паспорт, свидетельствующий о прохождении вакцинации», – говорит врач.

Также, по ее мнению, бояться прививки не нужно, с начала первого этапа вакцинации не было зарегистрировано каких-либо осложнений и необычных реакций, все люди переносят вакцину хорошо.

Среди тех, кто уже получил вакцину, житель Семея Ержан Райханов.

«Я записался на вакцинацию через egov.kz. После этого мне назначили дату и время. Состояние здоровья у меня было хорошим, я заполнил анкету, а после вакцинации в течение 30 минут находился в поствакцинальном кабинете. Никаких жалоб после прививки у меня не было. Решение о вакцинации я принял сам, потому что живу со своими пожилыми родственниками и, общаясь со множеством людей по работе, я имею большой риск заразиться и заразить своих близких. Поэтому решил обезопасить себя и родных», – сказал парень.

Отметим, что в ближайшее время в Восточный Казахстан прибудет еще 94 тысячи компонентов вакцины.