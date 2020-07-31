Как проходит Курбан айт в период карантина в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Постановление о запрете проведения массовых мероприятий, способствующих распространению коронавирусной инфекции, в дни празднования Курбан айт опубликовано в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснил Главный государственный санитарный врач Жамбылской области Газиз Надуев, с 31 июля по 2 августа 2020 года вводится запрет на проведение мероприятий с массовым скоплением людей во всех организациях независимо от форм собственности а также в частных домовладениях и медресе. Запрещается также организация и проведение забоя, реализация скота с автомашин и в частных домовладениях. Приостановлена работа убойных цехов и рынков по реализации животных.

«Исключение составляют только цеха, определенные Центральной мечетью Тараза, осуществляющие жертвоприношение в режиме онлайн. В Таразе это по улице Исатай,1, и улице Волкова, 2 «Б» (район толчка), как указано на сайте «Qurban2020.muftyat.kz». На этот сайт можно подать заявку о проведении жертвоприношения (Құрбандық) в онлайн режиме, с соблюдением общественного порядка, санитарно-эпидемиологических норм и ветеринарно-санитарного контроля, при наличии ветеринарного сертификата в закрытом режиме, только на заказ и доставку, без посетителей. Не допускается персонал с проявлением острых респираторных инфекций, не допускаются посторонние лица. Необходимо обеспечить надлежащее состояние убойных цехов, при входе должны быть установлены дезинфицирующие коврики», - пояснил спикер.

Помимо этого, обязательно обеспечить соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил по скоропортящимся продуктам (мясо жертвенных животных) при раздаче нуждающимся лицам, обеспечив средствами индивидуальной защиты.

«Необходимо усилить государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор на территории области и города Тараза, а также через СМИ провести разъяснительную работу с населением об организации жертвоприношений в онлайн режиме, организовать работу Call-центров для разъяснения населению вопросов организации празднования «Құрбан айт».

По словам Газиза Надуева, контроль за празднованием «Құрбан айт» с 31 июля по 2 августа возложен на областной департамент полиции, районные и городские акиматы, территориальные инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК, управление по делам религии области, главного имама Центральной мечети города Тараза. Управлениям внутренней политики области, по делам религий необходимо через СМИ провести информирование населения об осуществлении процедуры жертвоприношения в онлайн формате и довести постановление до сведения всех заинтересованных госорганов, организаций, субъектов предпринимательства и населения области, подчеркнул Главный государственный санитарный врач Жамбылской области Газиз Надуев.

Напомним, накануне обнародовано постановление Главного государственного санитарного врача Жамбылской области о продлении строгих ограничительных карантинных мер в регионе с 00 часов 00 минут 3 августа по 16 августа 2020 года включительно. Приостановлены междугородные и внутриобластные автобусные перевозки. Вводится запрет на проведение мероприятий с массовым скоплением людей, запрет деятельности развлекательных учреждений, объектов культуры, различных детских организаций.

В числе разрешенных мер - движение общественного транспорта с 07.00 до 10.00, с 17.00 до 21.00, передвижение личного автотранспорта между районами, работа продовольственных и непродовольственных рынков с 9.00 до 15.00. Разрешена деятельность госорганов, органов квазигосударственного сектора, нацкомпаний, субъектов предпринимательства с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

В постановлении отмечается, что возможно продление и усиление карантинных ограничений в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе.