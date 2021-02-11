Как проходит III фаза испытаний казахстанской вакцины против COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве здравоохранения РК рассказали о III фазе клинических испытаний вакцины против коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По результатам проведенного I и II фазы клинического исследования вакцины QazCovid-in против COVID-19 отмечена хорошая переносимость и безопасность при одно и двукратном внутримышечном введении. Установлена высокая иммуногенная активность вакцины в отношении вируса SARS-CoV-2, которая более выражена после двукратной вакцинации. На сегодняшний день проводится ІІІ фаза клинических исследований на 3000 добровольцах в различных возрастных группах, включая группы риска. Клинические исследования проводятся на клинических базах в гг. Алматы и Тараз», - сообщили в ведомстве после брифинга с участием министра Алексея Цоя в СЦК.

В Минздраве напомнили, что РГП «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» КН МОН РК по поручению Президента Республики Казахстан К.К. Токаева 23 марта 2020 года, приступил к разработке вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19.

9 мая 2020 года получена отечественная инактивированная вакцина QazCovid-in против COVID-19 и начаты доклинические испытания на двух клинических базах РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» КМФК МЗ РК (г. Алматы) и РГП на ПХВ «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» КН МОН РК (пгт. Гвардейский Кордайского района Жамбылской области) (далее – НИИПББ), с использованием различных лабораторных животных моделей (белые мыши, крысы, кролики, морские свинки, хорьки, сирийские хомячки и макаки-резус). По результатам исследований Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 15 мая 2020 года включила вакцину в перечень кандидатных вакцин от коронавируса. Казахстанской вакцине QazCovid-in выдали временную регистрацию на 9 месяцев.

Вакцина была проверена на безопасность и токсическое воздействие на организм животных при введении в больших дозах. Помимо общих методов исследования, безопасность вакцины была подтверждена гематологическими и биохимическими показателями крови и дана оценка влияния вакцины на работу внутренних органов животных. По данным доклинических испытаний, вакцина QazCovid-in рекомендована для проведения клинических исследований на добровольцах.