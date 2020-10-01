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Как проходит голосование в первый день на праймериз в Алматы

Автор:  
Гульзат Сахова
1 Октября 2020, 15:56
Как проходит голосование в первый день на праймериз в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Свыше 4 тысяч членов Алматинского городского филиала партии «Nur Otan» проголосовали в системе в первой половине дня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы Алматинского городского филиала партии «Nur Otan» в восьми районах Алматы активно проходит голосование нуротановцев, большая часть которых проживает в Бостандыкском районе, а максимальное число участников праймериз, 45 кандидатов, зарегистрированы в Медеуском районе.

Наибольшую активность в первой половине дня проявили нуротановцы и члены первичных партийных организаций Наурызбайского и Алатауского районов. В Алматы 58 721 членов партии, из них в информационной системе авторизовалось 52 929 человек, что составляет 90% от общего количества.

Напомним, электронное голосование продлится по 3 октября. Отдать свой голос за выбранного кандидата можно на сайте primaries.kz, через мобильное приложение, посредством онлайн-кабинок на участках голосования. В последний день голосования 3 октября на базе первичных партийных организаций будут развернуты избирательные участки. В Алматы их насчитывается 37.


Алматы   Нур Отан   Политические партии   Общество  
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