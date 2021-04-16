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    17:00, 16 Апрель 2021 | GMT +6

    Как проходит газификация Нур-Султана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане ведутся работы по газификации города. В жилых массивах построено 345 км внутриквартальных газораспределительных сетей. Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким столицы Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    «В новом отопительном сезоне возможность подключения к газу получат жители еще четырех жилых массивов столицы. В ЖМ «Юго-Восток», «Железнодорожный», «Коктал-1», «Агрогородок» (часть, которая не была подключена к газу в 2020 году) ведется строительство газораспределительных сетей. Кроме того, в новом отопительном сезоне АО «КазТрансГаз Аймак» планирует подключить к газу жилые массивы «Куйгенжар», «Мичурино», «Интернациональный».

    Первое. В жилых массивах столицы построили 345 км внутриквартальных газораспределительных сетей. Поручил районным акимам активизировать ход строительства газораспределительных сетей в ЖМ. Важно обеспечить безопасность и качество проводимых работ.

    В прошлом отопительном сезоне (2020-2021 года) возможность подключения к газу получили жители жилых массивов «Железнодорожный», «Коктал-2», часть «Агрогородка». На встречах часть горожан отметила, что необходимо израсходовать закупленный уголь. Тем не менее жители рады, что в частный сектор проводят газ.

    Второе. С момента старта газификации внедрили механизм оказания социальной помощи малобеспеченным семьям по переводу домов к газу. Единовременная соцпомощь предусмотрена пенсионерам по возрасту, взрослым/несовершеннолетним с ограниченными возможностями, многодетным матерям и многодетным семьям, которые являются собственниками частных домов.

    Основной критерий - отсутствие у них и членов семьи другого жилья и наличие среднедушевого дохода, не превышающего четыре прожиточных минимума (153 872 тенге). Данным категориям на подключение к газу выделяем денежную помощь в размере 90 МРП – 262 тыс. 530 тенге.

    Заявку на получение данного вида соцпомощи можно оставить через портал электронного правительства egov.kz («Электронные обращения» - «Заказать услугу онлайн». В графе содержание выбрать соцпомощь на газификацию жилого дома, в графе получатель – Управление занятости и соцзащиты).

    Третье. В прошлом году был снижен тариф на газ. Цена за один кубический метр газа снижена с 45 тенге до 34,6 тенге (ранее предполагалось установить цену за один кубометр 60 тенге). Акиматом для жителей частного сектора на бесплатной основе предусмотрели счетчики.

    Четвертое. С АО «Halyk bank» и ассоциацией «ECOJER» организовали беспроцентное кредитование горожан на подключение домов к газу. Кроме того, для улучшения экологии города четыре котла ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 перевели на газ. До конца текущего года переведем на газ еще 9 котлов.

    Газификация города пройдет в 3 этапа. В начале 2019 года из-за судебных тяжб между подрядными организациями было отставание от графика на 9 месяцев. Но до подключения первых домов к газу уже нагнали график.

    Процесс газификации идет по графику. Еще свыше 1 тыс. семей получили техусловия на подключение домов к газу.

    Газификация является стратегическим проектом Елбасы. Магистральный газопровод «Сарыарка», построенный в рамках Пяти социальных инициатив Первого Президента, соединяет Центральный Казахстан и столицу с единой газотранспортной сетью страны.

    Процесс находится на контроле у Главы государства. Газификация позволит значительно улучшить экологию города и облегчить условия жизни жителей частного сектора», - написал аким столицы.





    Теги:
    Нефть/газ Другие государственные органы Астана Акимат Общество ЖКХ Благоустройство
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