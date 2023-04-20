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Как проходит досмотр людей и авто на границе, рассказали в КНБ

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
20 Апреля 2023, 12:14
Как проходит досмотр людей и авто на границе, рассказали в КНБ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя КНБ РК - директор пограничной службы Ерлан Алдажуманов рассказал о нормативах досмотра людей и авто на границе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На любом автомобильном пункте пропуска на осмотр человека в соответствии с регламентом выделяется до 3 минут, на легковую машину - до 15 минут, на грузовую машину - до 30 минут и до 45 минут на автобус с учетом большого количества пассажиров», - сказал Ерлан Алдажуманов на брифинге в Сенате, отвечая на вопросы журналистов.

«Норматив предусмотрен, у нас время максимально сокращено. Чтобы не нарушать законодательство у нас на человека уходит 1 минута. Информационная система обрабатывает паспортные данные человека. Выдержать эти нормативы получается. Если мы проверяем 10-15 минут легковую машину, если в какой-то машине обнаружены запрещенные вещи, то авто уводится в сторону для углубленного досмотра и не мешает движению других транспортных средств», - добавил спикер.
Транспорт   Пограничники   КНБ  
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