Как проходила реформа органов внутренних дел в 2019 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2019 году началось самое масштабное в истории реформирование органов внутренних дел. Модернизация системы будет проходить системно в течение трех лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Первое – оптимизирована организационно-штатная структура МВД

Упразднены 106 излишних управленческих звеньев, 1 483 руководящие должности и на 11% сокращена численность сотрудников. Количество полицейских на 100 тыс. населения уменьшилось с 471 до 393. Это среднеевропейский уровень. К примеру, в Бельгии – 412, Чехии – 383, Франции – 340.

Дорожно-патрульная полиции реорганизована в патрульную.

Второе – улучшена система оплаты труда и социальной защиты сотрудников органов внутренних дел

Повышена зарплата сотрудникам патрульной полиции на 65%, оперативно-следственных подразделений - на 55%, участковым инспекторам, по делам несовершеннолетних и преподавателям - на 25%, сотрудникам остальных служб полиции и УИС - на 20%.

Третье – улучшен отбор и подготовка кадров в ОВД. Прошла модернизация ведомственного образования

Оптимизирована система ведомственного образования. Из 12 учебных заведений оставлено 5 лучших. МВД отказалось от подготовки по программам бакалавриата (за исключением Карагандинской академии).

Выпускники вузов направляются на 3-6-месячные курсы первоначального обучения, в зависимости от специализации.

Это также ведет к экономии бюджетных средств.

Внедрены практикоориентированные учебные программы и новые специальные курсы и дисциплины:

Утверждены новые квалификационные требования для продвижения по службе перспективных сотрудников, в том числе из других госорганов и негосударственного сектора. Прием на службу в органы внутренних дел теперь проводится исключительно на конкурсной основе.

Проведена внеочередная аттестация.

В рамках проводимой кадровой и антикоррупционной политики за год существенно обновлен руководящий состав центрального аппарата МВД и территориальных департаментов полиции.

Всего обновлено 60% первых руководителей.

Четвертое – из системы органов внутренних дел исключены несвойственные функции

«Снято» с полицейской охраны 33 объекта госорганов и юридических лиц. Прорабатывается вопрос о передаче в конкурентную среду еще 50 объектов.

Сокращена практика массового привлечения полиции к обеспечению безопасности спортивных и культурно-массовых мероприятий. Теперь организаторами массовых мероприятий привлекаются работники частных охранных структур и волонтеры.

Пятое – внедрены новые форматы работы полиции с населением

В городских и районных отделах полиции по принципу ЦОНов созданы 239 приемных для граждан. Ежедневно в таких приемных обслуживается свыше 5 тыс. граждан, где они разрешают вопросы на «первом рубеже», без посещения здания полиции. Поэтапно такие условия будут созданы во всех подразделениях полиции.

ОВД оказывают 40 видов государственных услуг. Это ежегодно более 26 млн, или 1/6, всех услуг госорганов. К концу 2019 года 80% услуг переведены в электронный формат, без непосредственного контакта с полицейскими.

Внедрено в практику проведение ежемесячных широкомасштабных акций «Приемная на дороге». Люди получили возможность оперативно решить свои проблемы, обратиться с заявлением, внести предложения по улучшению работы полиции (принято и проконсультировано свыше 151,4 тыс. человек).

Еженедельно руководство МВД и департаментов полиции проводит прием граждан. Работает блог министра внутренних дел, куда с начала года поступило свыше 4 тыс. обращений.

В министерстве и каждом департаменте полиции работают ведомственные сайты, созданы страницы в соцсетях. Свою страницу в социальной сети Facebook имеет департамент собственной безопасности МВД, пользователи могут напрямую обратиться к главе департамента по фактам нарушений законности и дисциплины со стороны сотрудников органов внутренних дел.

Количество подписчиков ведомственных интернет-ресурсов - 720 тыс. человек.

На Единый телефон доверия МВД 1402 с начала года поступило более 11 тыс. звонков.

Шестое – внедрены новые критерии оценки деятельности полиции

Оценка эффективности деятельности полиции будет проводиться по важным количественным критериям и качественным, базирующимся на социальных исследованиях. Это наиболее сбалансированная система оценки, ориентирующая на эффективное выполнение поставленных задач и минимизирующая риски, связанные с погоней за статистическими показателями.

Седьмое – Министерством внутренних дел усилена борьба с коррупцией

Это наиболее уязвимое место в системе ОВД. Поэтому МВД совместно с Агентством РК по противодействию коррупции и институтами гражданского общества разработало План, куда в 4 группы отобрано 129 предложений граждан.

Первая группа – снижение дискреционных полномочий.

Вторая – повышение персональной ответственности сотрудников.

Третья – повышение транспарентности работы ОВД.

Четвертая – усиление профилактики в подразделениях, наиболее подверженных коррупционным рискам.

Упразднены 30 стационарных постов «Рубеж» (сохранено 6 на государственной границе).

Полиция «ушла» из спецЦОНов, ликвидированы регистрационно-экзаменационные подразделения. Функции по принятию экзаменов на получение прав переданы в Госкорпорацию «Правительство для граждан». При этом сотрудники полиции удаленно проверяют лиц и транспорт на розыск, наличие ограничений, утверждают его регистрацию и выдачу водительских удостоверений.

Введен запрет на беспричинную остановку транспорта.

Восьмое – продолжается модернизация уголовно-исполнительной системы МВД

Прорабатываются вопросы раздельного содержания осужденных за насильственные преступления, оптимизации режимов, учреждений и штатов, передачи медицинского обеспечения осужденных в Министерство здравоохранения.

Улучшаются условия трудовой занятости осужденных – трудоустроено 79,6%. Освоено производство металлоизделий, мебели, стройматериалов и т.д.

В двух колониях Акмолинской и Алматинской областей запущен пилотный проект электронных магазинов. Осужденные могут заказывать продукты питания, одежду, книги – все, что разрешено законом.

Для поддержания связей с семьей и родственниками внедряются интернет-свидания.

Девятое – модернизируются органы гражданской защиты.

Оптимизированы оперативно-спасательные отряды. Их функции переданы службам пожаротушения и аварийно-спасательных работ департаментов по ЧС регионов.

Рассматривается вопрос о передаче трассовых медико-спасательных пунктов в ведение Министерства здравоохранения.

Главой государства Касым-Жомартом Токаевым дано согласие на повышение с 2020 года окладов сотрудникам гражданской защиты на 20-65%.