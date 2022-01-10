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Как проходила переброска военных сил ОДКБ в Казахстан

Автор:  
Серик Сабеков
10 Января 2022, 15:26
Как проходила переброска военных сил ОДКБ в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась рассказал, как принималось решение о переброске военных сил организации в Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В штабе организации незамедлительно была организована работа по подготовке юридически обоснованных решений по ведению миротворческих операций и координации вопросов развертывания коллективных миротворческих сил ОДКБ на территории Республики Казахстан», - сказал Станислав Зась, выступая на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

По его словам, 6 января был оперативно подготовлен и направлен на утверждение проект решений Совета коллективной безопасности о мерах по нормализации обстановки в РК .

«Я хотел бы выразить признательность вам за оперативное принятие вот этого документа, что позволило в тот же день приступить к переброске воинских контингентов из государств в Республику Казахстан. По вашему поручению, в соответствии с соглашением о миротворческой деятельности ОДКБ, по принятым решениям на проведение миротворческой операции на территории РК через генерального секретаря ООН проинформированы члены Совета безопасности ООН. Также мной были проинформированы генеральные секретари ОБСЕ и ШОС. Одновременно с преставиелями СМИ была проведена разъяснительная работа по сути принятых решений и механизмов их реализации», - пояснил Станислав Зась.

Было отмечено, что на следующий день, 7 января, Советом министров обороны ОДКБ были сформированы коллективные миротворческие силы. Командующим коллектвными миротворческими силами назначен командущий ВДВ вооруженных сил РФ генерал-полковник Андрей Сердюков.


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