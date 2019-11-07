Как проходила оценка потенциала кандидатов в Президентский молодежный кадровый резерв

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Одним из этапов отбора в Президентский молодежный кадровый резерв является «Оценка потенциала», направленная на оценку лидерских качеств, уровня стратегического видения, мотивации и ценностей кандидатов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по делам государственной службы.

Особенность данного этапа заключается в нескольких его составляющих: презентации проекта, написании эссе и оценке компетенций. Весь этап претенденты имели возможность пройти в период с 22 октября по 3 ноября этого года. В нем приняли участие порядка 530 человек.

Стоит отметить, что, начиная с этапа верификации тестирования, на каждый последующий этап приходится определенный процент от максимально возможного значения в 100%.

Так, на верификацию приходится 10%, презентацию проекта – 9%, эссе – 15%, оценку компетенций – 36%, собеседование – 30%.

Презентацию проектов и написание эссе участники проходили онлайн в автоматизированной системе pkrezerv.kz с помощью видео- и аудиофиксации.

Посредством эссе кандидаты доказывают собственную аргументированную точку зрения по обозначенной проблематике, эрудицию и широту знаний, уровень критического мышления, логичность и обоснованность выводов.

Презентация проектов направлена на оценку видения претендентом развития соответствующей сферы/отрасли или направлений деятельности в зависимости от выбранной группы должностей.

Для оценки компетенций привлечены сертифицированные оценщики, способные выявлять у кандидатов необходимые навыки через поведенческие индикаторы, используя инструменты индивидуального и группового асессмента. Вся процедура оценки компетенций проходит под контролем профессиональных супервизоров.

Руководитель Центра компетенций Академии государственного управления Динара Дауренбекова подчеркивает, что упражнения, которые были использованы при групповом асессменте, уникальные и разработаны партнером – авторитетной международной компанией - специально для проекта «Президентский молодежный кадровый резерв».

«К данному проекту готовились очень тщательно… У обычного интервью при приеме на работу валидность составляет 10-20%, потому что, когда мы просто беседуем с человеком, он может рассказать все, что угодно. Но когда он приходит в асессмент, мы там не спрашиваем, просто наблюдаем. У человека нет никаких возможностей что-то выдумывать, потому что он полностью включается в процесс. Мы моделируем ситуацию, рабочие совещания, даются специальные упражнения, и человек становится самим собой. И только в такой ситуации легче всего оценить человека, какой он на самом деле… Мы проводили групповые дискуссии. Тогда, когда в группе собирались по 8 человек. Для оценки каждой группы привлекались как минимум 4 оценщика, плюс фасилитатор, плюс администратор и сопровождающий. Это тот пул, который всегда сопровождал группу…», - отметила Динара Дауренбекова.

Следующий этап отбора - собеседование кандидатов с Экспертной комиссией состоится с 27 ноября по 13 декабря. К данному этапу будут допущены не более 400 человек, продемонстрировавших наилучшие результаты по совокупности баллов в предыдущих этапах отбора.

Напомним, что для поддержки наиболее конкурентоспособной и креативной молодежи по инициативе Главы государства в Казахстане проводится отбор в проект «Президентский молодежный кадровый резерв».

Проект реализуется Агентством по делам государственной службы при поддержке Астанинского регионального хаба в сфере государственной службы.

Основные требования к участникам – это гражданство, возраст до 35 лет, образование и общий стаж работы не менее 5 лет.

Всего для участия в Президентском молодежном кадровом резерве подали заявки 13 212 человек, из них 7 312 прошли регистрацию до конца. В тестировании способностей участвовали 5 745 кандидатов, из которых к этапу верификации были допущены 902 человека с наиболее высокими баллами. После верификации тестирования 549 участников прошли в следующий этап отбора – «Оценка потенциала».

Назначение из Президентского молодежного резерва предусматривается на политические и высшие управленческие административные должности, высшие руководящие должности в национальных холдингах и национальных компаниях.

Напомним, в предвыборной программе Президента Касым-Жомарта Токаева поставлена задача по формированию Президентского молодежного кадрового резерва. В него будут отобраны 300 человек.

28 августа Президент Казахстана принял председателя Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганову, которой поручил обеспечить прозрачность отбора в Президентский кадровый резерв.

Прием заявок на участие в отборе в Президентский молодежный кадровый резерв стартовал 1 сентября.