Как проходил первый этап вакцинации от коронавируса – облздрав СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На общественном совете города Петропавловска заместитель руководителя управления здравоохранения Нурлан Айманов заявил, что североказахстанские медорганизации готовы к приему вакцины от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первый этап вакцинации в области завершился. Прививку получили 1200 медицинских работников и санитарно-эпидемиологической службы.

«Вокруг вакцинации много обсуждений. Подчеркну, что проводится она добровольно. Мы получили 1 200 доз вакцины. Это первый компонент. Работают 13 пунктов вакцинации в районах и семь - в Петропавловске. Нагрузка на один кабинет – 60 прививок в сутки. Безусловно, физически это не представляется возможным сейчас. Необходимо набрать опыт. Мы проводили в среднем 10-15 вакцинаций. Никаких проявлений не было зарегистрировано. Наблюдались местные реакции в виде покраснения, повышения температуры тела в первый день. В двадцатых числах придет второй компонент», - проинформировал Н. Айманов.

Старше 65 лет и дети прививку от коронавируса не получают. Как и те, кто недавно перенес COVID-19. Им можно получить вакцину не ранее чем через полгода после выздоровления. По словам Н. Айманова, самое главное при вакцинации – определить временные и постоянные противопоказания к ней. В этом случае многое зависит от самого человека. Ни в коем случае нельзя скрывать какие-либо заболевания либо недомогание, необходимо сообщить об этом врачу перед вакцинацией.

«Перед получением прививки врач, конечно, проверяет, состоит ли человек на учете, но не все записи могут быть в электронной системе. Поэтому важно обо всем сообщить врачу. После вакцинации в течение получаса необходимо находиться под наблюдением врача. Затем медработники звонят, узнают о самочувствии», - сказал Н. Айманов.

Он добавил, что в мае ожидается активная поставка вакцины.

«Вакцина имеет строгие правила хранения. Температура должна быть не более минус 20 градусов. Соответствующее оборудование закупили и закупаем. К приему вакцины наша область готова. Дополнительно мы ожидаем 1,5-2 тысячи доз вакцин. Составляем списки вакцинируемых, он будет корректироваться», - отметил Н. Айманов.





Отметим, что в Казахстане 1 февраля началась вакцинация против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения. 21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек. В целом же российской вакциной от коронавируса планируется вакцинировать порядка 10 млн казахстанцев.

В свою очередь казахстанской вакциной QazCovid-In в рамках 3-й фазы клинических испытаний с 25 декабря 2020 года привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.



