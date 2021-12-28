Как проходил отбор в Президентский молодежный кадровый резерв в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько претендентов изъявило желание попасть в Президентский молодежный кадровый резерв в нынешнем году, как проходил отбор и сколько человек признали соответствующими всем критериям, рассказала председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций были подведены итоги очередного отбора в Президентский молодежный кадровый резерв, который проведен в соответствии с поручением Главы государства.

«Данный резерв придает положительный импульс для привлечения молодых специалистов на государственную службу, целью которого является создание социального лифта для подготовленных и мотивированных молодых людей. Нынешний резерв сформирован только для государственной службы в количестве 50 человек», - сказала Анар Жаилганова.

Было отмечено, что основными требованиями к кандидатам традиционно являлись: гражданство, возраст, образование и стаж работы.

К участию в конкурсе допускались граждане Республики Казахстан не старше 35 лет, имеющие высшее образование и трудовой стаж работы не менее пяти лет.

При разработке портрета будущего резервиста закладывались компетенции, свойственные для трансформационного лидера, руководствующегося в первую очередь общественными интересами, а не своими личными карьерными амбициями.

Процесс рекрутинга был направлен не только на выявление требуемых знаний, навыков и умений, но также на оценку истинных мотивов кандидатов и их ценностных ориентиров.

В этой связи, в этапы отбора были включены новые инструменты оценки, такие как решение ситуационных задач (вместо написания эссе и презентации проекта) и структурированное поведенческое интервью (в рамках работы оценки компетенции).

К участию в отборе в резерв не допускались лица, назначенные Президентом, политические служащие, служащие корпуса «А», а также лица, уже находящиеся в Президентском молодежном кадровом резерве.

Срок пребывания в резерве 3 года.

Отбор состоял из последовательных этапов, начиная с приема документов кандидатов (с 1 по 30 сентября), и завершился в конце прошлой недели заседанием Национальной комиссии по отбору в ПМКР.

Прием документов кандидатов проходил с 1 по 30 сентября; оценка способностей работать с текстовой и числовой информацией - со 2 по 9 октября; решение ситуационных задач - с 12 по 17 октября; оценка компетенций - с 25 октября по 28 ноября; собеседование с кандидатами в Экспертной комиссии по отбору в Резерв - с 3 по 10 декабря; заседание Национальной комиссии при Президенте - 23 декабря.

«Всего принято 8 638 заявок от граждан, изъявивших желание принять участия в отборе. В свою очередь, предельное число кандидатов, допускаемых к каждому следующему этапу отбора в резерв, определялось в соответствии с порядком отбора, утвержденным Национальной комиссией по молодежному кадровому резерву», - отметила Анар Жаилганова.

По ее словам, этап оценки способностей, состоял из двух отдельных блоков тестирования, позволяющих определить способности кандидатов работать со сложной текстовой и числовой информацией и его верификации, то есть повторного замера способностей кандидатов и подтверждения предыдущих результатов.

«В вербальном тестировании приняли участие все кандидаты, на числовое тестирование прошли 4 114 человек, а на этап верификации результатов было допущено 1 049 претендентов. По итогам верификации 514 человек, набравшие 23 балла и выше из возможных 30 баллов, были допущены к следующему этапу отбора – решение ситуационных задач. Данный этап проведен в формате написания эссе на онлайн-платформе 12 октября текущего года. Оценка работ кандидатов по решению задачи осуществлялся тремя экспертами одновременно по соответствующим направлениям деятельности. Пул экспертов (105 человек) состоял из представителей академической среды, государственных служащих и представителей бизнес сообщества», - уточнила Анар Жаилганова.

Как отметила спикер, этап решение ситуационных задач был направлен на оценку видения кандидатов на решение реальных проблем, составленных в виде ситуационных задач. По итогам данного этапа выявлены компетенции кандидатов, которые характеризуют их профессиональные качества.

К следующему этапу отбора – оценке компетенций были допущены 235 кандидатов. Данный этап состоял из двух блоков оценки:

- ассессмент-центр, который проведен с 25 по 30 октября текущего года в офлайн-режиме на базе Академии госуправления (по итогам к следующему блоку допущено 132 претендента, набравших результаты 2,6 баллов и выше);

- интервью по компетенциям проведено с 20 по 28 ноября в онлайн-формате (по результатам к собеседованию в Экспертной комиссии допущены 100 кандидатов с результатом 2,73 балла и выше).

«Посредством Ассессмент-центра выявляется и оценивается ряд поведенческих компетенций кандидатов, присущих лидерам новой формации, такие как стратегическое мышление, проактивность, управление деятельностью, командное лидерство, убедительность. Интервью по компетенциям проведено в виде индивидуального глубинного интервью с привлечением профессиональных HR-менеджеров. Интервью направлено на выявление внутренней мотивации кандидатов и компетенций, определяющих ценностные ориентиры», - добавила Анар Жаилганова.

По данным ведомства, с 3 по10 декабря текущего года проведено собеседование в Экспертной комиссии, в состав которой вошли заведующие отделами Администрации Президента, руководство Агентства, а также руководители (министры и вице-министры) отраслевых министерств (МНЭ, МИИР, МТИ, МЭ, МТЗСН, МЗ).

В целях обеспечения транспарентности к данному этапу были привлечены независимые наблюдатели от общественности.

Основной целью собеседования являлась оценка профессиональных и личных качеств кандидатов по таким критериям, как глубина знаний, критическое и системное мышление.

По итогам собеседования в Экспертной комиссией к рассмотрению Национальной комиссии рекомендовано 65 кандидатов, которые по итогам всех предыдущих этапов показали наилучшие результаты, то есть в совокупности баллов набрали 69,79 балла и выше из 100 возможных.

По итогам заседания Национальной комиссии принято решение о зачислении 50 кандидатов в Президентский резерв.

Согласно проведенному анализу, 62% резервистов (31 человек) имеют передовое зарубежное образование, 38% – казахстанское (19 человек). Степень магистра имеют 39 человек.

Большинство резервистов имеют опыт работы в ведущих иностранных и частных казахстанских компаниях, представляющих различные сектора экономики.

13 человек (26%) – это лица, работающие в квазигосударственном секторе, 18 человек (36%) – представители частного сектора, 19 (38%) – государственные служащие. При этом 24 (48%) человека имеют опыт работы на руководящих должностях.

В региональном разрезе наибольшее количество резервистов представлено из городов Нур-Султан (35), Алматы (3) и Павлодарской области (3).

Также из города Шымкента и Атырауской области - по 2 человека, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской областей по 1 человеку.

Средний возраст составляет 30 лет. При этом самому молодому резервисту 25 лет.

Отметим, что лица, зачисленные в резерв, могут быть назначены на политические, административные должности корпуса «А», руководящие должности корпуса «Б» и на должности группы категории А корпуса «Б» по решению уполномоченной комиссии при Президенте.

Назначение резервистов на высшие должности государственной службы планируется путем последовательного карьерного роста. Агентством будет осуществляться мониторинг дальнейшего карьерного продвижения резервистов.

«В целях усиления взаимодействия с резервистами предлагается организовывать с ними встречи не реже одного раза в 2 месяца с предварительным сбором актуальных вопросов для обсуждения (трудоустройство, дальнейшее развитие, использования потенциала для общественно-значимых проектов и др.). Данную работу предлагается проводить не только в центре, но и на региональном уровне с привлечением территориальных департаментов Агентства. Кроме того, для обучения резервистов считаем возможным разработать специальные обучающие курсы, а также организации наставничества. О ходе работы с резервистами и их достижениях мы будем вас информировать на периодической основе. Уверена, что резервисты Президентского молодежного кадрового резерва внесут существенный вклад в развитие нашей страны», - заключила Анар Жаилганова.