Как проходил конкурс по определению единого оператора маркировки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов рассказал о конкурсе по определению единого оператора маркировки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учитывая, что основной целью проекта маркировки и прослеживаемости товаров является обеспечение безбарьерной торговли между странами ЕАЭС, в государствах союза работают операторы маркировки. Институт операторства предусмотрен в решениях ЕЭК. Для синхронизации работы рынков разных товарных групп и свободного перемещения товаров между странами союза, необходимы единые правила. Единый оператор маркировки товаров в Республике Казахстан обеспечивает такую синхронизацию через взаимодействие с такими же операторами на территории России, Беларуси, Армении и Кыргызстана», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Пунктом 41) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О регулировании торговой деятельности» (далее – закон) предусмотрено понятие единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров (далее – единый оператор), которое является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, осуществляющим разработку, администрирование, сопровождение и эксплуатационную поддержку информационной системы маркировки и прослеживаемости товаров, включая разработку, ведение и актуализацию Национального каталога товаров, и иные функции, определенные Правительством Республики Казахстан.

Вместе с тем, согласно пункту 11-2) статьи 6 Закона Правительство утверждает требования и порядок определения Единого оператора, требования к информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров, а также определяет единого оператора по итогам конкурса. Во исполнение вышеуказанной нормы, было принято постановление Правительства «Об утверждении правил определения единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров и требований к информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров» от 10 сентября 2019 года 672.

В соответствии с правилами, министерствами торговли и интеграции и цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности был принят приказ («О некоторых вопросах организации конкурса по определению единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров» от 28 ноября 2019 года 117), согласно которому были утверждены составы конкурсной комиссии и экспертной группы, конкурсная документация, план тестирования информационной системы маркировки и прослеживаемости товаров и сроки проведения конкурса. Объявления о проведении конкурса были размещены в средствах массовой информации.

«Согласно вышеназванного приказа, Министерством торговли и интеграции был проведен конкурс, в котором участвовали четыре компании (РГП на ПХВ «Банкнотная фабрика Национального Банка РК», АО «Транстелеком», АО «Логиком», АО «Казахтелеком»), двое из которых получили допуск к финальным этапам. В ходе конкурса и по его итогам решение принималось межведомственной конкурсной комиссией в составе из числа руководителей и заместителей первых руководителей центральных государственных органов (МТИ, МФ, МИИР, МНЭ, МЮ, МЗ, МСХ, МЦРИАП) и НПП «Атамекен», - отметил Премьер.

«По итогам проведенного конкурса АО «Казахтелеком» было признано победителем и законодательно получило данный статус в соответствии постановлением Правительства Республики Казахстан «Об определении Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров» от 3 марта 2020 года 95. Отмечаем, что АО «Казахтелеком» имеет статус национальной компании и входит в число портфельных компаний АО «ФНБ «Самрук-Казына», - заключил А. Смаилов.



