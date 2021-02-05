Как проект «Визит-центра» в Мангистауской области повлияет на окружающую среду

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области проходят общественные слушания по оценке воздействия на окружающую среду рабочего проекта «Визит-центра» в Каракиянском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участники обсуждают, а также делятся предложениями касательно проекта, который будет реализовываться за пределами территории Жабайушканского заказника на расстоянии 4 км от «клыков» Бозжыры.

Руководитель коммунального государственного учреждения ГРПП «Кызылсай» Омар Сарсенгазиев отметил, что если не ограничить «дикий» туризм, сохранить природный облик «Бозжиры» будет очень сложно.

«Природный парк «Кызылсай» открыт в 2012 году. Именно тогда люди начали узнавать про урочище «Бозжыра», сейчас количество туристов стремительно растет. Я начал работать тогда инспектором, затем стал заниматься изучением животных. В сильную жару эти животные, не боясь нас, подходили к жилым вагончикам, где мы для них заготавливали воду. Даже сейчас наши сотрудники могут спокойно подходить близко к животным, делать фото. Это говорит о том, что если их не пугать, то они спокойно бродят рядом с людьми», - отметил О. Сарсенгазиев.

По словам О. Сарсенгазиева на сегодняшний день в природном парке насчитывается 1000 голов архаров. Для их подсчета специалисты используют два метода.

«Первый метод – авиационный. Второй – подсчет голов на транспорте. По авиа - более продуктивно, четкость до 90%. Если в 2016 году их численность достигала 700 голов, то сегодня это 1000 голов. Архары, в основном пасутся в горной местности, низовье для них не место для пастбищ. Обитают они в местах, недоступных для человека. Если не нарушать тишину, не стрелять, не делать агрессивных движений они не боятся», - сказал он.

В ходе слушаний был затронут вопрос неорганизованного посещения туристами урочища.

«Из-за беспорядочного посещения урочища «Бозжира» туристов, в том числе на внедорожниках, портится естественный почвенный покров. Пыль, от большого количества автомобилей, которые зачастую едут в ряд оседает на растениях, тем самым губительно влияет на популяцию животных, к примеру, степных грызунов. По нашим подсчетам, искусственно созданными внедорожниками дорогами, а их насчитывается 7, испорчено около 750 гектаров земли. Это только за последние три года. В дальнейшем ситуация ухудшится в разы», - отметил руководитель природного парка.

Решением этой проблемы является строительство одной единственной асфальтированной дороги. Такой шаг, по мнению специалистов, позволит сократить нагрузку на грунт.

Отметим, что в целях развития туризма, создания комфортных условий для пребывания потенциальных туристов одним из проектов, предложенных компанией-инвестором «TETHYS AKTAU IV» является проект гостиничного комплекса в Каракиянском районе.

В соответствии с поручением Главы государства касательно пересмотра места реализации проекта, акиматом области совместно с Министерствами культуры и спорта, экологии, геологии и природных ресурсов РК проведены ряд совещаний и встреч с представителями общественности, ветеранами, экозащитниками, учеными, экспертами в области экологии, биологии, по итогам которых принято решение о реализации проекта за пределами территории Жабайушканского заказника на расстоянии 4 км от «клыков» урочища «Бозжыра».

Реализация проекта на территории Жабайушканского заповедника проводиться не будет.

На сегодняшний день инициатором проекта проводятся инженерно-геологические изыскательные работы, которые осуществляются буровой установкой.

Данные работы проводятся для определения геологических условий грунта. При проведении работ отбираются образцы грунта для последующей отправки в лабораторию для исследования.

По итогам работ изучается рельеф, особенности и характеристики грунтов и подземных вод, анализируются, оцениваются и прогнозируются изменения геологической среды.

Одновременно компанией ведутся работы по восстановлению существующей грейдерной дороги от села Сенек до Жабайушканского заказника (60 км), установлен временный городок для работников, осуществляющих дорожные работы.

Напомним, осенью прошлого года жители Мангистау выразили обеспокоенность присутствием строительной техники на «Бозжыре». Тогда в акимате заверили, что строительство будет вестись в соответствии с требованиями законодательства в сфере архитектуры и градостроительства, то есть проект после готовности будет представлен на общественные слушания.