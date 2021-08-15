Как проект «Ornek» посредством арт-сессий развивает инклюзивное творчество

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Каждый человек создает свой уникальный узор в этой жизни. Такого мнения придерживается студентка Назарбаев Университета Эльмира Юсупова, которая основала проект, нацеленный на развитие инклюзивного творчества посредством арт-сессий. О том, как «Ornek» раскрывает творческий потенциал детей с особыми образовательными потребностями, она рассказала корреспонденту МИА «Казинформ».

Социально-благотворительная художественная инициатива «Ornek» развивает инклюзивное творчество в Казахстане посредством организации арт-сессий для детей с ограниченными возможностями. Проект основали студенты 2-3 курса Назарбаев Университета.

«Идея зародилась намного раньше, но сам проект существует с октября 2020 года. Мы помогаем детям с особыми образовательными потребностями выражать свои эмоции посредством картин. Детская психология и арт-терапия не широко распространены и развиты в Казахстане, хотя вопрос всегда остается открытым и актуальным. Я увлекаюсь психологией и мне захотелось с помощью этого проекта помочь детям научиться самовыражаться через творчество», - отметила Эльмира Юсупова.

Отметим, что проект «Ornek» нацелен на то, чтобы показать детям, что каждый человек создает свой уникальный узор в этой жизни. В рамках проекта уже прошли обучение 10 ребят.

Проект состоит из этапов проведения двух циклов арт-сессий и реализации нарисованных картин.

«С 23 февраля по 18 марта 2021 года в городе Нур-Султане были проведены два цикла арт-сессий в сотрудничестве с арт-терапевтами из центра арт-терапии OkeanArt. В каждом из циклов арт-сессий участвовали по 5 учащихся Специальной школы №2. Цикл арт-сессий состоял из трех отдельных арт-сессий во время которых участники смогли найти свой креативный подход и открыться творчеству. Таким образом, каждый участник нарисовал картину, которая отражает их индивидуальность и мироощущение», - рассказала организатор проекта.

Примечательно, что инициатива студентов нашла поддержку благодаря средствам, предоставленным грантом Фонда социального развития Назарбаев Университета.

«Наши занятия проводились три дня. В первый день дети использовали скотч и вместе рисовали им на большом ватмане, который расстелили на полу. На второй и третий день дети уже работали индивидуально и создавали свои картины. Картины не сложны, интересны идеи, заложенные в них. Многие рисунки несут глубокое значение, как например их взаимоотношения с родителями, среди работ есть и абстрактные картины», - пояснила Эльмира Юсупова.

Сейчас организаторы задумываются о последующей реализации проекта. Они намерены развивать арт-терапию и инклюзивное творчество в Казахстане, показывая важность ментального здоровья.

К слову, работы маленьких художников будут выставлены на продажу на специально организованном онлайн аукционе в конце августа. Вырученные деньги будут частично предоставлены детям-участникам и школе-партнеру проекта на покрытие образовательных и творческих нужд детей.

Также организаторы проекта рассматривают нанесение рисунков детей на изделия из ткани, как эко-сумки. Сейчас Ornek находится в активном поиске партнеров для нанесения рисунков, такие как производители футболок, блокнотов и т.д.