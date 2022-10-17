17 Октября 2022, 11:33

Как продвигаются ремонтные работы на автодорогах ЗКО сообщили в Минидустрии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Большое внимание уделяется восстановлению дорог в Западно-Казахстанской области. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проводится капитальный ремонт на дорогах «Казталовка – Жанибек – граница РФ» (145 км) и «Униге – Бисен – Сайхин» (103 км), общей протяженностью 248 км», - сказал Каирбек Ускенбаев.

По данным ведомства бюджет проекта составляет 56 млрд тенге до 2022 года освоено 23 млрд тенге.

В прошлом году открыто движение на 55 км.

В текущем году планируется открыть движение еще на 80 км автодорог (на 2022 год выделено 15 млрд тенге).

«До конца года на 135 км будет обеспечено движением по новому покрытию. Остаток работ на 113 км намечен на 2023 год», - заверил Каирбек Ускенбаев.

Как сообщили в ведомстве, начата реализация проекта в 2019 году, а завершение планируется в 2023 году.

Причина несвоевременного завершения: корректировка проекта, заготовка инертных материалов.