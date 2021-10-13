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Как продвигается женская ипотека в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
13 Октября 2021, 22:05
Как продвигается женская ипотека в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как продвигается женская ипотека в Казахстане, рассказала председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Там более высокий процент – больше 11% годовых, но первоначальный взнос 20%, то есть это тоже удобно, чтобы не копить до 50%. Мы получили первый транш более 8 млрд тенге. Уже выдали на сегодняшний день где-то около 570 займов. Очень большой спрос. Но здесь, наоборот просят снять размер дохода», - сказала Ляззат Ибрагимова в ходе прямого эфира на площадке агентства BaigeNews.kz.

Ранее руководство АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (ЖССБК) рассказало о реализации в Казахстане проекта по продвижению гендерного равенства в жилищном финансировании – женской ипотеки.

«Еще один продукт, который Жилстройсбербанк уже запустил, но планирует реализовать в 2020 году – это проект по продвижению гендерного равенства в жилищном финансировании, или так называемая женская ипотека. Фондирование по проекту предоставит Азиатский банк развития в размере 38 млрд тенге», - сказала заместитель председателя правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Алия Айдарбекова.

Было отмечено, что сейчас в Казахстане проживает 9,1 млн женщин, из них 4,4 млн входит в число занятых и половина из них самостоятельно обеспечивают свои семьи. При этом женщины получают зарплату в среднем на треть меньше мужчин.

«Более низкий уровень доходов говорит о том, что им труднее мужчин получить доступный заем на покупку своего жилья. Займы для женщин будут выдаваться для покупки как первичного, так и вторичного жилья. Максимальная сумма кредита составит 30 млн тенге. Для его получения женщине достаточно будет иметь минимальный первоначальный взнос в размере 15%, при условии, если ее доход будет ниже 200 тысяч тенге и 20% для тех, чей доход составляет более 200 тысяч тенге», - подчеркнула Алия Айдарбекова.


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