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    10:38, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Как продвигается развитие топливно-энергетической отрасли в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев рассказал о ходе реализации Региональной карты индустриализации в сфере-топливно-энергетического комплекса страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Региональной картой предусмотрена реализация 16 проектов на сумму 200 млрд тенге с созданием около 3 тысяч рабочих мест, в том числе на этапе строительства 2 550 и на этапе эксплуатации около 450 человек», - сказал Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

    По его словам, на сегодняшний день реализован 1 проект на сумму 1,9 млрд тенге.

    «На стадии реализации находится 15 проектов на сумму 198,6 млрд тенге, из которых 14 проектов планируется реализовать в текущем году, реализация одного проекта запланирована на 2022 год», - заключил министр.

    Ранее министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев рассказал о ходе реализации Карты индустриализации в сфере топливно-энергетического комплекса.

    Теги:
    Правительство Правительство РК Финансы Энергетика Инвестпроекты
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