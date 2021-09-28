Как продвигается развитие топливно-энергетической отрасли в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев рассказал о ходе реализации Региональной карты индустриализации в сфере-топливно-энергетического комплекса страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Региональной картой предусмотрена реализация 16 проектов на сумму 200 млрд тенге с созданием около 3 тысяч рабочих мест, в том числе на этапе строительства 2 550 и на этапе эксплуатации около 450 человек», - сказал Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

По его словам, на сегодняшний день реализован 1 проект на сумму 1,9 млрд тенге.

«На стадии реализации находится 15 проектов на сумму 198,6 млрд тенге, из которых 14 проектов планируется реализовать в текущем году, реализация одного проекта запланирована на 2022 год», - заключил министр.

Ранее министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев рассказал о ходе реализации Карты индустриализации в сфере топливно-энергетического комплекса.