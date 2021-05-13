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    19:54, 12 Май 2021 | GMT +6

    Как продвигается газификация столицы, проверил Алтай Кульгинов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о том, как продвигается работа по газификации города. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Продолжаем работы по газификации частного сектора столицы. Ещё в одном жилом массиве - Коктал-1 - завершены работы по строительству газораспределительных сетей. Там сейчас ведутся пусконаладочные работы (опрессовка, продувка). Всего же в жилых массивах города построено более 345 км внутриквартальных газораспределительных сетей.

    Продолжаем объезжать жилые массивы. Ознакомился с ходом проведения газификации в ЖМ Куйгенжар, Интернациональный, Мичурино. Планируется, что АО «КазТрансГаз Аймак» предоставит жителям данных жилых массивов возможность подключить дома к газу уже в новом отопительном сезоне», - написал он на своей странице.

    По его словам, в текущем отопительном сезоне (2021-2022г) возможность подключения к газу также получат жители жилых массивов Юго-Восток, Промышленный, Коктал-1, Агрогородок (часть, которая не была подключена к газу в 2020г). Там сейчас ведутся работы по строительству газораспределительных сетей.

    В прошлом отопительном сезоне (2020-21г) газораспределительные сети провели в ЖМ Железнодорожный, Коктал-2, часть Агрогородка. С момента старта газификации внедрили механизм оказания социальной помощи малобеспеченным семьям по переводу домов к газу.

    «Во время объездов по процессу газификации жилых массивов с жителями также обсуждаем дальнейшее развитие их районов. Это вопросы по инженерно-дорожной инфраструктуре, строительству социального жилья, школ, медицинских объектов, дорог. Также благоустройство общественных пространств и дворов, вопросы озеленения, освещения и т.д. Вопросы, поступающие от жителей, берём в работу.

    Газификация столицы и развитие жилых массивов находится на контроле у Главы государства», - отметил аким столицы.


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