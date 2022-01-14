Как продлить срок представления налоговой отчетности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Продлить срок представления налоговой отчетности можно при условии ее представления в электронном виде. Для этого необходимо направить уведомление в орган государственных доходов по месту регистрации на бумаге или электронно. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает МИА «Казинформ».

В связи с введенным режимом Чрезвычайного положения в Республике Казахстан с 5 января до 19 января 2022 года в соответствии с Указом Главы государства от 5 января 2022 года № 732 «О введении чрезвычайного положения» ограничен доступ к всемирной компьютерной сети Интернет.

В этой связи ограничена возможность предоставления налоговой отчетности в электронной форме.

В Комитете государственных доходов напомнили, что согласно статье 212 Налогового кодекса налогоплательщики вправе продлить срок представления налоговой отчетности при условии ее представления в электронной форме, за исключением заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.

Для продления срока представления налоговой отчетности необходимо направить в орган государственных доходов по месту регистрационного учета либо в Государственную корпорацию «Правительство для граждан» уведомление по форме, установленной уполномоченным органом на бумажном носителе или в электронной форме до истечения срока, установленного Налоговым кодексом, для представления налоговой отчетности.

Уведомление можно направить в электронной форме через

web-приложение Комитета государственных доходов «Кабинет налогоплательщика», портал «электронного правительства» (egov.kz).

Срок представления налоговой отчетности, за исключением расчета сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, продлевается на период:

- не более тридцати календарных дней со срока, установленного для представления декларации по корпоративному подоходному налогу или индивидуальному подоходному налогу;

- не более пятнадцати календарных дней со срока, установленного для представления декларации и (или) расчета по иным видам налогов, платежам в бюджет, социальным платежам;

- не более тридцати календарных дней со срока, установленного для представления декларации по иным видам налогов, платежам в бюджет, социальным платежам для налогоплательщиков, имеющих низкий уровень рисков по системе управления рисками.

Соответственно, по формам 101.01 и 328.00, которые необходимо представить в январе месяце, сроки представления налоговой отчетности не продлеваются.

Срок представления налоговой отчетности не продлевается в отношении налогоплательщика, имеющего высокий уровень рисков по системе управления рисками, за исключением ИП, применяющего специальные налоговые режимы.

Соответственно, юридическим лицам, а также ИП на общеустановленном порядке, имеющим высокий уровень риска по системе управления рисками, сроки представления налоговой отчетности не продлеваются.

К примеру, срок представления налоговой отчетности по форме 200.00 «Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу» за 4 квартал 2021 года истекает 15.02.2022 года.

В данном примере, срок представления декларации по форме 200.00 продлевается на период не более 15 календарных дней со срока, установленного для представления декларации, - если степень риска:

- средняя - для всех категорий налогоплательщиков;

- высокая - для ИП, применяющих специальные налоговые режимы.

Следовательно, при продлении срока представления декларации, декларацию нужно представить не позднее 2 марта 2022 года.

При этом если степень риска низкая, то срок представления декларации можно продлить напериод не более 30 календарных дней, т.е. продлившим налогоплательщикам нужно представить не позднее 17 марта 2022 года.