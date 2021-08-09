Как продлевается график работы объектов, расположенных в «темно-красной» зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев рассказал, как продлевается график работы объектов, расположенных в «темно-красной» зоне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, 29 июля 2021 года принято постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан 33 «О внедрении проекта «Ashyq» на объектах предпринимательства» (далее – ПГСВ №33).

Согласно критериям ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq», ТРЦ допущены к участию в проекте с режимом работы в «зеленой» и «желтой» зонах без ограничения, в «красной» - разрешена работа с 10:00 до 22:00 часов в субботу и воскресенье, в «темно-красной» - разрешение работы с 07:00 до 20:00 часов.

При этом, согласно пункту 9 ПГГСВ № 33, с 2 августа 2021 года, в пяти городах – Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырау и Караганда, введены ограничительные меры выходного дня.

«Обращаем ваше внимание на тот факт, что согласно пункту 11 ПГГСВ № 33, главные государственные санитарные врачи на транспорте соответствующей территории, по вопросам реализации проекта «Ashyq», руководствуются настоящим постановлением и не вправе принимать решения об ужесточении карантинных мер в отношении участников проекта в «зеленой», «желтой» и «темно-красной» зонах», - пояснил Ержан Байтанаев.

Вместе с тем, объектам со статусом «Лидеры «Ashyq» с 9 августа в «темно-красной» зоне разрешен режим работы до 00:00 часов, прочим объектам (участникам «Ashyq») – до 22: 00 часов.

Требования к режиму работы участников проекта «Ashyq» в «темно-красной» зоне, согласно приложению 4 к ПГГСВ № 33, будут действовать до 9 августа 2021 года.

Критерием матрицы оценки нагрузки на систему здравоохранения, является «темно-красная зона» - зона критического уровня риска (при показателе заполняемости инфекционных коек свыше 70 % и показателе заполняемости коек на 100 тысяч населения свыше 200) за недельный период.

«В связи с этим, 9 августа будет осуществлена оценка нагрузки на систему здравоохранения по соответствующим критериям для принятия дальнейших мер», - отметили в ведомстве.