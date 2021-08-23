Как продают угнанные авто – в МВД рассказали о преступных схемах
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника Департамента криминальной полиции Канат Нурмагамбетов рассказал о преступных схемах, используемых при продаже угнанных автомобилей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Наиболее распространенными схемами на сегодняшний день являются лизинг, кредиты и аренда автомобилей. Например, очень много в последнее время сталкивались с ситуацией при взаимодействии с РФ. В России злоумышленники берут авто в лизинг, в первом месяце оплачивают лизинг или кредит, после чего машину перегоняют на территорию РК, продают ее на нашей территории и оформляют ее уже на граждан нашей республики», - сказал Канат Нурмагамбетов на брифинге в МВД.
«После прекращения оплаты лизинга или кредита, лизинговая компания начинает искать эту машину, ее уже нет. В этом плане после прекращения оплаты лизинга машина объявляется в розыск. То же самое и по аренде, аналогичная схема у преступников», - добавил спикер.
Ранее, К. Нурмагамбетов назвал марки автомашин, чаще всего угоняемых в текущем году. По его словам, это Mersedes, Toyota, Mazda, BMW, Volksvagen и Lexus.
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