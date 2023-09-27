Как продавцам обезопасить себя от липовых банковских чеков

Факты мошенничества при оплате товаров в магазинах не прекращаются в Жамбылской области. Полицейские призывают предпринимателей проявлять бдительность, а безналичную оплату за товар принимать только через терминалы банков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в полицию с заявлением обратилась владелица продуктового магазина - двое парней на протяжении месяца, покупая товары, предъявляли липовые чеки об оплате.

Злоумышленники с помощью приложения на смартфоне подделывали чеки о переводе денег на счёт магазина, вбивая имя получателя и сумму оплаты. После этого показывали продавцу фальшивую квитанцию.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 190 части 2 УК РК. Сотрудники полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий установили двоих жителей области 19 и 20 лет. Задержанные дали признательные показания. В настоящее время их отпустили под обязательство о явке, пояснили в департаменте полиции Жамбылской области.

- Общая сумма причиненного ущерба в данном случае составила 110 тысяч тенге, - пояснила руководитель пресс-службе департамента полиции Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова. - Но бывает, что продавцы теряют и более крупные суммы.

Так, в Таразе трое парней 18 и 17 лет пять месяцев обманывали продавцов магазина, также предъявляя поддельные чеки об оплате товаров. Владелица магазина узнала об этом только после ревизии и сообщила в полицию. Когда она обнаружила недостачу, то стала проверять чеки всех покупателей.

- Материальный ущерб в том случае составил 1,5 млн тенге. Парни пользовались приложением для изготовления поддельных чеков. Аналогичный случай зарегистрирован в городе Шу. С заявлением о мошенничестве обратилась 58-летняя предпринимательница, в магазине которой 26-летний житель города ухитрился в течение двух месяцев покупать на крупные суммы, предъявляя поддельные чеки, ущерб составил 1,5 млн тенге. Обман раскрылся случайно, когда владелица магазина позвонила дочери для перевода денег, однако на счету никаких денег не обнаружилось, - пояснила спикер.

По всем фактам начаты досудебные расследования по части первой статьи 190 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.

- Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов. Либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, - говорится в первой части статьи 190 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.

Департамент полиции Жамбылской области призывает предпринимателей проявлять бдительность и осторожность, дабы избежать подобных коллизий.