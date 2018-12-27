Как привязывать IMEI-код телефона к ИИН при смене устройства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Как произвести обязательную регистрацию IMEI-кода телефона к ИИН при смене или продаже смартфона, рассказал и.о. председателя Комитета телекоммуникаций МИК РК Виталий Ярошенко, передает Kazpravda.kz.

«Сама процедура регистрации и перерегистрации в правилах идентична, только с той разницей, что в случае перерегистрации с одного владельца на другого нужно будет показать легальность приобретения этого устройства. И отвязать свой ИИН от IMEI-кода телефона. Если предыдущий хозяин не подтвердит, что он вам передал этот телефон, то для оператора это будет означать, что вы незаконно завладели данным устройством», - сказал Ярошенко.



Спикер также пояснил, нужно ли будет продавцу и покупателю идти в офис оператора сотовой связи, чтобы осуществить перерегистрацию.

«Нет, этот человек просто сообщает оператору, что он продает телефон и просит снять с регистрации. Затем идет набор команд. Продавец снимает с регистрации, в базе этот телефон уже не будет числиться ни за кем, он чистый, как новый, и покупатель зарегистрирует его как новый», - пояснил он.



Представитель МИК также объяснил, что делать, если человек купит новый телефон и перестанет пользоваться старым, и что делать при покупке новой сим-карты.



«На самом деле процедура покупки сим-карты уже давно существует: чтобы ее приобрести, человек приходит в абонентский отдел или обращается к дилерам, там оставляет свои паспортные данные и получает в обмен сим-карту. А если вы покупаете новый телефон, то зарегистрированную сим-карту вы вставляете в этот новый телефон, проходит процедура регистрации, и если устройство не находится в розыске и не зарегистрировано на другое лицо, то автоматически эта сим-карта привязывается к этому новому устройству», - заключил Ярошенко.