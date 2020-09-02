Как приводят в порядок села в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов проехал по селам Аккайынского района. Здесь реализуют 32 проекта по ремонту и благоустройству на общую сумму в 1,4 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На своей странице в Facebook глава региона написал, что в районе сделали капитальный ремонт в семи школах и детском саду «Балапан». В порядок привели центральную районную больницу, отремонтировали врачебные амбулатории в селах Токуши и Киялы. Обновили здания дома культуры и архива.

«Установили спортивно-игровые площадки и 8 футбольных мини-полей в селах. Начато строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса в Смирново. В 16 селах идут работы по установке уличных фонарей. Охватят 36 улиц и установят новые линии уличного освещения протяженностью 34 км. В Смирново отремонтировано 16 км дорог. В райцентре заасфальтированы 8 улиц, текущий ремонт провели в 9 улицах», - написал К. Аксакалов.

В сельской школе и в доме культуры села Власовка сделали капитальный ремонт. Здесь тоже построили футбольное мини-поле. В прошлом году сделали водоразводящие сети протяженностью 9,5 км.

«В области реализуются новые инвестпроекты. Завершается строительство современного элеватора в селе Киялы. Объем инвестиций составил 1.5 млрд тенге. В регионе 45 хлебоприемных пункта, из них 20 - это современные и автоматизированные элеваторы», - написал аким области.

Ранее К.Аксакалов заявлял, что в перспективных селах сделают ремонт «под ключ». По словам главы региона, в этом году в 270 населенных пунктах проводятся какие-либо работы по благоустройству.



