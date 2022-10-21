Как привлечь призывников в армию озадачились в главной военной прокуратуре РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вопросы призыва граждан на срочную воинскую службу обсудили на коллегии Главной военной прокуратуры с участием военных ведомств, центральных и местных исполнительных органов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

В ходе коллегии затронуты проблемы по обеспечению качественным призывным контингентом Вооруженных сил, других войск и воинских формирований.

Органами военного управления планируется разработать общие требования для призывников и меры по увеличению привлекательности армейской службы.

Учитывая, что организация призыва возложена на исполнительные органы, акиматами областей и городов будут приняты необходимые меры по обеспечению ненадлежащими условиями призывной работы и должной укомплектованности медицинских комиссий.

Главным военным прокурором Д. Секеновым отмечена необходимость активизации разъяснительной деятельности государственных органов в информационном поле, в том числе в социальных сетях для большего охвата молодежи.

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