Как привлечь молодых врачей в сельскую глубинку - Марат Жуманкулов

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О проблеме дефицита медицинских кадров, и особенно в сельской местности, о необходимости привлекать молодых специалистов сферы здравоохранения в Жамбылской области говорят давно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Каким образом проблемы нехватки кадров решаются в регионе, в интервью рассказал руководитель управления здравоохранения акимата Жамбылской области Марат Жуманкулов:

- По состоянию на 1 января 2020 года в системе здравоохранения региона 2 467 врачей работают на 3 991 штатной должности, - отметил спикер. - Государство предпринимает различные меры и реализует разные проекты по поддержке молодежи. Одна из таких социальных инициатив - программа «С дипломом - в село!», которая принята для привлечения молодых специалистов. Она направлена как на решение проблемы безработицы среди молодежи, так и на развитие сел. Эта программа обеспечивает социальную поддержку молодым специалистам, работающим в сельской местности, предоставляет льготные кредиты на жилье. Она помогает решить проблему нехватки специалистов, особенно в районах, куда всё больше стали приезжать квалифицированные молодые специалисты в области медицины, образования и культуры. Например, в 2019 году в наш регион приехали 133 молодых специалиста, тогда как в 2018 году - 112 человек.

- Ожидается ли пополнение медицинских кадров региона выпускниками вузов?

- Чтобы трудоустроить выпускников медицинских вузов в 2020 году, медицинские организации объявили о вакансиях на портале www.enbek.kz с указанием мер социальной поддержки. Выпускники вузов выбирают вакансии по специальностям и подписывают онлайн-соглашения с медицинскими организациями. На сегодняшний день, по этим данным, 631 выпускник намерен работать в Жамбылской области, 12 уже трудоустроено, 173 приглашены на работу. Кроме того, подписано соглашение с 50 выпускниками, которые подали документы на работу в 2020 году. Уже в нашу область прибыли 17 молодых специалистов. Из них только один работает в городе, а 16 отправились по районам.

- Какие льготы, пособия получают молодые специалисты?

- За счет средств местного бюджета 64 специалистам выделены пособия в размере 800 тысяч тенге. На сегодняшний день эта социальная помощь уже оказана 11 молодым специалистам.

- На третьем заседании Национального совета общественного доверия с участием Президента Касым-Жомарта Токаева было указано, что пандемия коронавируса вскрыла недостатки здравоохранения, в частности, в поставках лекарств и изделий медицинского назначения, оплаты труда медиков. Как учитываются эти замечания и поручения главы государства в работе здравоохранения Жамбылской области?

- Известно, что Президент поручил правительству разработать план развития отечественной фармацевтической промышленности. Другим важнейшим направлением является постепенное повышение заработной платы медицинских работников. К 2023 году зарплата врачей должна быть в 2,5 раза выше средней зарплаты. Кроме того, в течение следующих пяти лет медицинские учреждения будут на 100 процентов оснащены необходимым оборудованием. Департамент здравоохранения Жамбылской области проводит по этим направлениям систематическую работу. Так, еще с 2017 по 2019 годы за счет средств местного бюджета выделено 7 133 млн тенге на логистику, закуплено 1 987 единиц медицинского оборудования.

За счет республиканского и национального бюджетов для центральных и районных больниц выделят средства на 9 видеоэндоскопических комплексов, 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, 9 ультразвуковых диагностических медицинских систем. Сформированы заявки на 260 единиц медицинского оборудования для десяти районных центральных больниц и двух городских поликлиник. Проведены тендерные процедуры на сумму 737 млн тенге из местного бюджета на материально-техническое оборудование для нужд общих трансфертов. Приобретенное медицинское оборудование уже доставляется в наши медицинские организации.

В этом году 42 машины скорой помощи на сумму 1,8 млрд тенге будут приобретены в лизинг, 122,1 млн тенге выделено из местного бюджета на приобретение семи машин скорой помощи. В рамках государственно-частного партнерства планируется оснастить городскую больницу города Шу компьютерным томографом, Таразскую городскую многопрофильную больницу - ангиографом. Стоимость этих проектов составляет 1 236 862 тыс. тенге. На сегодняшний день заключен договор с ТОО «OPTONIC» на поставку ангиографии, с ТОО «DEMEU» - на поставку компьютерной томографии до 2024 года. Кроме того, планируется открыть кабинеты компьютерной томографии в Меркенской и Таласской районных центральных больницах.

Для улучшения онкологической помощи с 2018 года ведется строительство онкологического диспансера на 200 коек, стоимость проекта - 13,2 млрд тенге, завершение планируется в 2021 году. По плану мероприятий по реализации государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан на 2020 – 2025 годы одобрено строительство областной многопрофильной больницы. В 2023 - 2025 годах планируется построить центральную районную больницу и поликлинику на 270 коек в Кордайском районе, а также поликлинику на 250 посещений в селе Сарыкемер Байзакского района.

По Дорожной карте занятости в 14 медицинских учреждениях региона проводится десять капитальных и четыре текущих ремонта, общая стоимость этих работ составляет 988,5 млн тенге. При этом создано 348 рабочих мест, причем 178 из них - через центры занятости.

- Как повысится заработная плата врачей?

- В рамках государственной программы развития здравоохранения РК по указанию Президента Казахстана до 2025 года планируется постепенное повышение заработной платы врачей. В 2020 году намечено повышение на 30 процентов, в 2021 году на 10 процентов и в 2023 году - на 25 процентов. К 2023 году зарплата врачей должна быть в 2,5 раза выше средней зарплаты, к 2023 году будет увеличена на 40 процентов. Планируется, что в 2020 году средняя зарплата врача составит 210 444 тенге, в 2021 году – 231 488 тенге, в 2022 году – 266 211 тенге, в 2023 году – 372 699 тенге. Для этого с 2020 по 2023 годы будет выделено дополнительно 13 млрд тенге.

- Спасибо за беседу!