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    17:20, 14 Май 2021 | GMT +6

    Как прививаться аллергикам, объяснили эксперты

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Профессор, доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической и научной работе Национального научного центра фтизиопульмонологии МЗ РК Ляззат Ералиева дала совет аллергикам при вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».
    «Дело в том, что вакцины противопоказаны для вакцинации именно при обострении аллергических заболеваний. Или если у вас в анамнезе уже была реакция на какой-то препарат (допустим, на куриный эмбрион) или на ранее введенную вакцину. Все остальные аллергические реакции, в том числе полинозы, которые сейчас случаются весной, не являются противопоказанием для вакцинации», - сказала Ляззат Ералиева на брифинге в СЦК.

    Она заверила, что состав вакцин не содержит антибиотиков или тех препаратов, которые могут вызвать аллергию.

    «Если у человека была когда-то аллергия, или он знает, что он может дать аллергию, тогда, конечно, вакцинироваться ему пока не следует. Если же у него имеется желание, то можно будет проводить вакцинацию по прикрытием антигистаминных препаратов», - отметила эксперт.
    «Мы это говорим даже аллергичным детям, которые идут на вакцинацию. То есть, они за два дня могут принять антигистаминные препараты, и затем, в течение двух-трех дней после вакцинации также могут принимать антигистаминные препараты», - заключила Л. Ералиева.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная
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