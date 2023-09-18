В Шымкенте аферистка проиграла на ставках добытые путем обмана деньги

В управление полиции Абайского района обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенничества. Со слов потерпевшей, она наткнулась в интернете на рекламу об удвоении любой суммы вложенных денег. При встрече новая знакомая уверила женщину, что в течение десяти дней может приумножить ее деньги. Поверив на слово злоумышленнице, горожанка отдала ей 1 290 000 тенге. Однако, в обещанный срок аферистка перестала выходить на связь, со ссылкой на пресс-службу ДП г. Шымкент, передает МИА "Казинформ".

Зарегистрировав по данному заявлению уголовное дело по статье 190 УК РК, сотрудники полиции приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.

В результате принятых мер, личность мошенницы установили и задержали ее на территории города.

Ей оказалась ранее судимая за аналогичное преступление 27-летняя жительница Туркестанской области. Выяснилось, что добытое путем обмана деньги она проиграла в азартных играх.

На судебном заседании женщина полностью признала свою вину и указала, что вернула всю сумму потерпевшей. Приговором суда ей назначено наказание в виде 3-х лет ограничения свободы.