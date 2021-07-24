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Как пришел в борьбу первый чемпион Олимпиады-казах Жаксылык Ушкемпиров, рассказал тренер Ром Ильматов

24 Июля 2021 16:00
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Как пришел в борьбу первый чемпион Олимпиады-казах Жаксылык Ушкемпиров, рассказал тренер Ром Ильматов

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Как пришел в греко-римскую (классическую) борьбу первый олимпиец-казах Жаксылык Ушкемпиров, рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» его первый тренер, мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР и Республики Казахстан, «Почетный работник образования Республики Казахстан», «Почетный деятель спорта Республики Казахстан», почетный гражданин города Семея, почетный профессор государственного университета имени Шакарима г. Семея Ром Ильматов.

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Греко-римская борьба в Семипалатинске начала развиваться в 1912 году в клубе «Нептун» как цирковое представление. Первый цирк в республике был в Семипалатинске, в нем выступали борцы Сулейменов, Буторин, Бесаргин, Сальватор Бамбула, ну и конечно же, Кажымукан Мунайтпасов. Он был победителем многих соревнований по французской (греко-римской борьбе).

В послевоенные годы тренером по греко-римской борьбе был семипалатинец Михаил Коняев. На семипалатинской земле родился и тренировался также борец Даулет Турлыханов.

Именно в Семипалатинске греко-римской борьбой у тренера Рома Ильматова начал заниматься первый казах - победитель Олимпийских игр Жаксылык Ушкемпиров.

Рому Хасановичу Ильматову в этом году исполнилось 85 лет. Встретил нас у двери очень аккуратно одетый, подвижный мужчина, ну никак язык не поворачивается назвать его «пожилым или дедушкой». Хотя он уже прадед, с ним живет внучка, которая воспитывает трех своих дочерей. У него сын и дочь, пять внуков и три правнучки.

Ильматов Ром Хасанович родился 26 февраля 1936 года на курорте Аул Бородулихинского района Семипалатинской области, где его отец работал бухгалтером. Мать и отец познакомились, когда учились на курсах бухгалтеров в Семипалатинске. И потом их отправили на курорт, как специалистов. Они поженились и уехали на курорт, в шести километрах от Аула, в лесу. Детей было пятеро, но двое умерли.

Как вспоминает он, во время войны мать боялась, что заболеют дети и переехала в Семипалатинск.

«Трое нас - я, брат Рафат и сестра Римма. Учебу я начал там, до 2 класса учился. Война шла к концу. Чтобы мы не заразились открытой формой туберкулеза, мать увезла нас в Семипалатинск. А здесь жилья нет, с квартиры на квартиру перебирались. Жили на острове. Она работала на мясокомбинате, и ей выделили квартиру там. Я ходил по льду через Иртыш в третью школу в Татарском крае», - отметил Ром Ильматов.

Греко-римской борьбой, которая прежде называлась классической, Ром Ильматов стал заниматься в 14-летнем возрасте. В борьбу пришел благодаря брату Рафату, который сам тренировался. «Он тренировался у Коняева, а меня тогда не брали туда. Псарев тоже начал туда ходить. Он откуда-то приехал в Семипалатинск и недолго жил здесь, потом переехали в Алмату, там он хорошим тренером стал. Колесов его к сборной Союза подключил. Он курировал Ушкемпирова, молодец! Его поддерживал морально всегда», - вспоминает Ром Хасанович.

В 1953 году он закончил школу имени Чернышевского в Семипалатинске, в школьные годы тренировался в спортивном зале, который находится напротив школы, в здании бывшей синагоги. «Основные знания получил в школе Чернышевского», - уверен Ром Хасанович.

«Брат сначала тоже тренировался по классической борьбе, но потом ушел в армию на три года, в Ташкент. Там его перевели на вольную. Я закончил институт, приезжаю, а он из армии вернулся. Он по вольной стал тренировать, а я - по классической. Это 55-й год - по всему Союзу стали открывать отделения по вольной борьбе, и у нас в том числе. Матущака, который нас тренировал два года, перевели приказом на вольную борьбу. И он всех нас как бы перевел туда, но я не хотел. Мы как бы и по классической, и по вольной тренировались. Но зачем мне вольная, когда я по классической тренировался?» - подчеркнул Р. Ильматов.

По его словам, брат тоже позже закончил институт физической культуры и стал профессиональным тренером.

Ром Ильматов выступал в легчайшем весе 57 кг. Сразу после школы он поехал поступать в Алмату. «Хотел поступать в педагогический университет, на филологический факультет, но почему-то прошел мимо него, а потом вдруг пришел к дверям института физической культуры. Поступил на классическую борьбу. Туда брали только со вторым разрядом. До этого два года тренировался, выигрывал первые места, хотя у меня болело сердце», - рассказывает с улыбкой Ром Хасанович.

Когда он учился в Казахском государственном институте физической культуры в Алма-Ате, впервые стал чемпионом Казахской ССР, несколько раз выступал на союзных соревнованиях.

Ром Хасанович рассказал о своем однокурснике Анатолии Колесове - тот приехал из аула, без спортивного разряда. Как минимум, для поступления нужен был второй разряд. Но его пожалели, решили проверить в бою с соперником. Он легко его поборол. Стали спрашивать, как тренировался, рассказал, что отец садился на лошадь, давал ему в руки аркан и приходилось бежать несколько километров - из одного аула в другой. Вот такое спартанское воспитание.

В 1955 году он выиграл на чемпионате СССР. И потом его решили забрать в Москву. И благодаря ему Жаксылык Ушкемпиров попал на Олимпиаду.

«И вот в Алмате было первенство по вольной борьбе, проиграл я Байдосову. Он со мной учился, стал потом тренером, остался в вольной борьбе. Первый мастер по вольной. Я еще жалел, что проиграл ему по баллам», - продолжил тренер.

После окончания института в 1957 году всех распределяли по регионам.

«Отправили по распределению в пединститут, а там все места заняты. Я пришел в ремесленное училище, открыл там маленький зал. Уже через год на первенстве КазССР среди трудовых резервов мои ребята неплохо выступили, некоторые попали в призеры, и меня пригласили в Семипалатинский зооветеринарный институт. Начал работать там», - вспоминает Ром Хасанович.

С 1959 года Ром Ильматов работал в Семипалатинском зооветеринарном институте. С 1996 года - в Семипалатинском государственном университете имени Шакарима.

Конечно, Ром Хасанович рассказал о своем самом известном воспитаннике – первом казахе - победителе Олимпийских игр Жаксылыке Ушкемпирове.

«Международная федерация борьбы предложила обсудить введение нового веса. В Алмату в 1968 году пригласили всех тренеров и говорят: «Вот, вводят новую весовую (категорию) – 48 килограммов». До этого самый наилегчайший был до 52. Сразу скажу, по всем республикам спрашивали тренеров. Когда стали у нас в республике заседать, один чемпион мира сказал, что «итак до 52 сгоняешь вес, устают, а тут до 48… Как это можно?». Но все должны были голосовать – поддержат введение нового веса или нет? Советский союз отдельно, Беларусь и Украина – они, как пострадавшие от войны, имели 3 голоса, и проголосовали «против». А в мире стали говорить о народах Азии, что они тоже хотят бороться и большинство проголосовало «за». У меня обычно тяжелых весов не хватало, а тут наилегчайший…Ну я думаю, найду. И стал искать», - отметил прославленный тренер.

Но искать ему пришлось недолго. «И приводит ко мне мой ученик, студент зооветеринарного института Каирбек Масалимов учащегося на зоотехнике Жаксылыка Ушкемпирова. У нас рядом было два общежития: зооветеринарного факультета и ветеринарного. У них были выходы на задний двор, где мальчишки курили. Вот он среди них и увидел Ушкемпирова. Потянул его за рукав и говорит: «Ты чего здесь стоишь? Ну-ка, пойдем в спортзал!». А тот молчит, он такой был стеснительный, из сельской местности. И приводит его ко мне: «Вот Вам, Ром Хасанович, он будет у Вас заниматься». Я спросил: «Как у тебя, есть желание заниматься борьбой?». Он такой маленький, щуплый, замялся: «Ну, наверное». «Становись на весы - встал на весы – 46 килограммов. И вот с этого началось…

Сразу сказал ему, что будет ходить на тренировки, так, постепенно мы начали. Это было в 1968 году, осенью. А с 1 января 1969 года собирались вводить новый вес», - продолжил Ром Хасанович.

В 1969 команда Семипалатинского зооветеринарного института победила в крупнейшей Всесоюзной зоне сельскохозяйственных вузов городов Сибири, Дальнего Востока, республик Закавказья, а также Средней Азии и Казахстана.

В 1971 году Жаксылык Ушкемпиров выиграл чемпионат Казахской ССР. В 1972 году выступив на чемпионате СССР стал пятым, в 1973 году стал бронзовым призёром первенства страны и был включён в сборную СССР.

«После я передал его, чтобы у него рост шел дальше. Думаю, там посильнее партнеры и сказал: «Давай, уезжай в Алмату. Тебе надо развиваться». Переехал он туда, стал тренироваться у Псарева, а в «Кайрате» работал Угренинов.

По словам Р. Ильматова, благодаря поддержке казахстанцев Валерия Рязанцева, Вадима Псарева и Анатолия Колесова пропустили Жаксылыка в сборную для участия в Олимпиаде-80 в Москве. Хотя многие хотели пропустить грузинского борца.

«На тренерском совете федерации за кандидатуру Жаксылыка Ушкемпирова из девяти членов проголосовали только двое – наши казахстанцы Вадим Псарёв и Валерий Резанцев. Семь человек проголосовали за Казарашвили. А у Ушкемпирова было больше шансов. Почему? Он итак у всех выиграл в прикидках, и еще в этот год перед Олимпиадой чемпионат СССР выиграл, а Казарашвили был пятым. Грузины говорили, что Ушкемпиров не выиграет, а Казарашвили победит. Псарев разозлился, и тогда обратились мы к Колесову. Он и Псарев позже меня на год закончили учебу. Колесов работал в Спорткомитете СССР. Был до этого олимпийским чемпионом, главным тренером сборной команды по борьбе Советского Союза. Колесов настоял, и оставили Ушкемпирова», - отметил Ром Ильматов.

Вот так Жаксылык Ушкемпиров был включен в состав сборной команды для участия в Олимпийских играх. Позже они регулярно встречались с Ромом Хасановичем.

Выпустили в совместном авторстве учебник по классической борьбе.

Приезжал его знаменитый ученик и на юбилеи.

С первого сабантуя в Семипалатинске в 1990 году Ром Ильматов занимался организацией на нем соревнований по татарча кореш.

Ром Хасанович до сих пор занимается спортом дома. «Всегда надо думать о здоровье. Заниматься. До 90 лет доживу - хорошо. Я так думаю», - улыбается Ром Хасанович.







Фото автора и из архива Рома Ильматова
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#Восточно-Казахстанская область   #История Казахстана   #Спорт   #Олимпиада  
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Автор:

Гульмира Байзакова

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