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Как приобрести  жилье и сделать ремонт в рамках одного договора банковского займа

Автор:  
Арайлым Мұрат
2 Февраля 2021, 14:05
Как приобрести  жилье и сделать ремонт в рамках одного договора банковского займа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова пояснила казахстанцам условие приобретения жилища с проведением ремонта в рамках одного договора банковского займа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эта норма была разработана специально для желающих, которые покупают сейчас квартиру в черновом варианте. Многие жаловались, что при приобретении такой квартиры дополнительно нужна сумма не менее 20-30 % для приведения ее в полную чистовую отделку для проживания в ней. Поэтому, чтобы цель – улучшение жилищных условий - была связана с этим ремонтом, именно с ремонтом в этой приобретаемой квартире, была написана норма : в одном договоре банковского займа», - пояснила спикер.

«Только в случае, если в договоре банков займа будут две конкретные цели –со спецсчета перечислить 27 млн тенге либо если ипотека – первоначальный взнос + средства, которые вы взяли в общем договоре банковского займа. Но договор банковского займа по правилам должен быть один. Думаю, что мы еще этот бизнес-процесс проанализируем, доработаем, внесем предложения в Комитет по делам строительства, но в данный момент он выглядит таким образом, как я подробно прописала. То есть, придя в банк, вы должны обязательно указать, что вы покупаете квартиру, будете делать ремонт, будете использовать пенсионные начисления, поэтому вам нужен один договор банковского займа», - рассказала Ляззат Ибрагимова.


Жилье   Экономика   ЕНПФ   Общество  
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