Как приложение Ashyq будет интегрировано с паспортом вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Директор департамента цифровых решений МЦРИАП Бекболат Молдабеков прокомментировал вопрос журналиста о том, как приложение Ashyq будет интегрировано с паспортом вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если вы ПЦР-тест сдали, через три дня высветится «зеленый» статус. Это алгоритм, предоставленный нашим главным санитарным врачом и Минздравом. Что касается вакцинации, технические работы почти завершили. В ближайшее время будем готовы. Как вы знаете, министр здравоохранения сказал, что с 1 июля мы полностью перейдем. Но так как мы технически уже готовы, хотим предложить быстрее запустить», - отметил Бекболат Молдабеков.

Ранее Б. Молдабеков пояснял, почему вчера в системе Ashyq произошли сбои. Он заверил, что с сегодняшнего дня не должно быть таких сбоев, так как Ashyq полностью переведен на сервера АО «Национальные информационные технологии».