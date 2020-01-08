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Как прикрепиться к поликлинике в онлайн-режиме
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При наличии интернета и компьютера, можно прикрепиться к поликлинике в онлайн-режиме через портал электронного правительства, подав заявку на сайте egov.kz, сообщает официальный сайт акимата.
Для этого необходимо выполнить следующие действия.
Во вкладке «Медицинская помощь» кликните на услугу «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Нажмите на кнопку «Заказать услугу онлайн». После удачной отправки запроса, вы увидите статус «Запрос в обработке».
Желательно, чтобы выбранная вами поликлиника была доступна в 15-20 минутах ходьбы от дома, работы и т.д. Это позволит врачам оперативно оказать вам помощь на дому в случае ее необходимости, а также всей семьей обслуживаться у одного врача, так как врач, зная историю болезней всех членов семьи и предрасположенность к различным заболеваниям, сможет эффективно оказать медицинское обслуживание.
Вместе с тем, существует возможность прикрепиться к поликлинике по месту жительства посредством Telegram bot, для этого необходимо подписаться на @Kenes1414Bot в мессенджере Telegram и пройти простую регистрацию, далее выбрать вид услуги: прикрепление к медицинской организации через мессенджер и выбрать поликлинику. Срок оказания услуги 1 (один) рабочий день.
Следует помнить, что для начала работы с ботом, необходимо быть зарегистрированным на eGov.kz и привязать номер своего телефона к профилю портала. Регистрация и привязка телефона осуществляется с использованием ЭЦП.
Также можно позвонить в Единый контакт-центр iKOMEK109 и получить информацию о прикреплении гражданина к той или иной поликлинике города.
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